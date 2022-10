AJ Auxerre : Christophe Pélissier se livre sur son arrivée à l'AJA

L' AJ Auxerre vient d'officialiser l'arrivée de Christophe Pélissier. Le nouvel entraîneur de l'AJA s'est montré satisfait de son arrivée dans l'Yonne.

Arrivé aujourd'hui à l' AJ Auxerre, Christophe Pélissier découvre un nouveau club après la fin de son aventure avec le FC Lorient. Dans les colonnes de L'Yonne Républicaine, l'ancien coach d'Amiens s'est montré très satisfait de son arrivée à l'AJA. Comme il l'explique lui-même, le nouvel entraîneur auxerrois doit maintenant se mettre rapidement au travail avant le match face à l'AC Ajaccio.

"J'ai été très bien accueilli par l'ensemble du club, c'est toujours agréable. [...] J'ai trouvé un groupe de joueurs très réceptifs, avec beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'on veut faire. Il y a eu une bonne première séance avec beaucoup d'intensité. On sait qu'on a déjà un match dans trois jours à préparer et à gagner contre Ajaccio donc on est focus là-dessus."

L'ancien coach des Merlus va devoir travailler dur pour permettre à l' AJ Auxerre de sauver sa peau en Ligue 1, dans une saison où 4 clubs seront relégués. Pour le moment, l'AJA pointe à une dangereuse 18e place au classement.

L'un des autres gros changements qu'implique l'arrivée de Christophe Pélissier, c'est les nombreux changements effectués par l'ancien coach du FC Lorient au sein de l' AJ Auxerre. En effet, le nouvel entraîneur de l'AJA est arrivé avec plusieurs de ses collaborateurs de longue date et va tenter d'imposer sa patte au sein du club de l'Yonne.

"C'est important d'avoir un staff que je connais bien, mais qui me connait bien aussi. Ils savent ce que j'attends dans leur travail respectif. Quand on s'entoure d'un staff, c'est parce que ce sont des experts dans leur domaine et après il faut arriver à manager tout ça. Il y avait déjà beaucoup de gens compétents à l'AJA donc il y a beaucoup de monde qui est resté dans le staff. [...] Il n'y a pas un staff d'avant et un staff de Pélissier, il y a un staff de l'AJA."