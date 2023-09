Après la victoire 1-2 de l’ASSE contre le SM Caen, Jean-Marc Furlan a fait une sortie destructrice des décisions de l’arbitre, Monsieur Kherradji. Le coach du Stade Malherbe Caen estime clairement que l’As Saint-Étienne a été favorisé sur ce match.

SM Caen-ASSE (1-2) : L'arbitre Kherradji critiqué

Samedi, nous sommes au stade Michel-d’Ornano pour l’affiche de la 6e journée de Ligue 2. Laurent Batlles et les joueurs de l’ASSE sont bien là pour en affronter leurs homologues du SM Caen. Le match est tout de suite très engagé au point qu’à la 29e minute, Florian Tardieu ouvre le score pour l’As Saint-Étienne. Et à la 35e minute, Valentin Henry écope d’un carton jaune.

Les deux équipes se tiennent jusqu’au deuxième carton jaune cannais d’Ali Abdi à la 67e minute de cette affiche. Les esprits se chauffent progressivement puisque du côté de l’As Saint-Étienne, Lamine Fomba voit jaune lui aussi à la 76’, suivi tout de suite par le carton tout aussi jaune d’Anthony Mandrea.

Mais à la 88e minute du match, l’AS Saint-Étienne renforce son avance en inscrivant son deuxième but du match par Ibrahim Sissoko. Jean-Marc Furlan, entraîneur du SM Caen, n’en peut déjà plus depuis longtemps des décisions de l’arbitre. La réduction du score par le but d’Alexandre Mendy à la 90+3’ n’y changera rien.

Jean-Marc Furlan ne décolère pas contre l'arbitrage

Le match terminé, le coach du Stade Malherbe Caen Jean-Marc Furlan a foncé en conférence de presse pour pointer toutes les erreurs de l’araire contre son équipe. "On est très contrariés. On vient de vivre deux matches qui se ressemblent, où on est pris sur des faits de jeu », fait-il remarquer avant d’ajouter : « Je pense que le penalty accordé à Saint-Étienne est assez gentil. De notre côté, il y a au moins un penalty sur Ali (Abdi, à la 62’), lorsqu’il n’a plus qu’à la pousser dans le but et que le Stéphanois le tire. »

Dégouté d’avoir perdu des points, il sort cette phrase : « Cela fait partie du foot. Pour moi, on n’a pas perdu contre Saint-Étienne, mais contre l’arbitre. »

Anthony Mandréa ne dit pas autre chose. Pour le portier du SM Caen : « Il faut revoir les vidéos ». Il rajoute : « Je pense qu’il n’y a pas qu’eux qui méritaient un penalty. J’espère que les arbitres vont revoir le match en vidéo et qu’ils verront leurs erreurs. »

L’As Saint-Étienne, avec cette victoire 1-2, remonte dans le classement avec une 9e place. Sur les 6 premiers matchs de la saison en Ligue 2, les Verts restent sur une parité parfaite entre victoire, matchs nuls et défaites de 2 partout.