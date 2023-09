Opposé au FC Sion en Suisse ce vendredi, l’ASSE s’est incliné. Quant au SM Caen, prochain adversaire des Verts, il a perdu un joueur important contre le Havre AC.

ASSE : Laurent Batlles et Saint-Etienne s'inclinent face au FC Sion

L’ASSE s’est déplacé en Suisse en toute discrétion et y a affronté le FC Sion, en match amical, ce vendredi. Les Verts ont perdu la rencontre disputée à huis clos dans la Vallée de Joux (2-0). Ils ont concédé un but sur coup-franc (27e), puis un autre sur penalty (45e). Comme il l’avait annoncé, Laurent Batlles a effectué une large revue d'effectif face au club de deuxième division suisse. Il a ainsi donné du temps de jeu à certains joueurs qui en manquait, notamment les deux dernières recrues estivales : Mahmoud Bentayg et FlorianTardieu.

« Même si l’objectif de ce match était de le gagner, il a permis de remplir des joueurs physiquement. Beaucoup de joueurs avaient besoin de temps de jeu. Un entraînement ne remplace jamais un match d’où la décision de faire cette rencontre amicale pour les emmener à atteindre des temps de jeu relativement importants », a réagi le coach de Saint-Etienne au terme de la rencontre.

SM Caen : Bilal Brahimi se blesse avant le match contre l'ASSE

Laurent Batlles et ses joueurs reprendront les entrainements la semaine prochaine, pour entamer véritablement la préparation du match contre le SM Caen, prévu le samedi 16 septembre (15h). Justement, parlant du club normand, il a également disputé un match amical contre le Havre AC. Comme l’ASSE, le Stade Malherbe s’est incliné devant le promu (1-0). Plus inquiétant pour le coach Jean-Marc Furlan, il a perdu Bilal Brahimi. Aligné en pointe aux côtés d'Alexandre Mendy, il a quitté la pelouse, porté par deux membres du staff médical Caennais.

La gravité de la blessure de l’attaquant de 23 ans n’est certes pas encore déterminée, mais il pourait manqué la réception des Verts au stade Michel d'Ornano, le samedi 17 septembre (15 h). Rappelons que le SM Caen était déjà privé de Yoann Court (milieu offensif) lors de sa défaite à Laval (2-1). Si Bilal Brahimi est indisponible dans une semaine, ce sera évidement un autre coup dur pour le leader de Ligue 2.