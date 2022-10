OM Mercato : Longoria confronté à un dossier épineux à Marseille

Publié par Timothée Jean le 27 octobre 2022 à 05:52

Si le président de l’ OM, Pablo Longoria, sait gérer les situations chaudes, il est à présent confronté à un problème dérangeant en interne.

OM Mercato : La réaction de Longoria face au clan Gerson

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2020, en qualité de directeur sportif, Pablo Longoria a vite été propulsé à la tête du club phocéen. Le dirigeant espagnol a été promu au poste président de l’OM suite à l’éviction de Jacques-Henri Eyraud. Sous sa houlette, le club phocéen a réalisé une campagne de recrutement sensationnel cet été, avec l’arrivée de 12 nouveaux renforts. Un mercato ambitieux qui fait rêver bon nombre de supporters phocéens. Toutefois, Pablo Longoria doit gérer quelques problèmes en interne. La dernière polémique en date concerne notamment la gestion de Gerson à Marseille.

Pilier de l'équipe de Jorge Sampaoli la saison dernière, le milieu offensif brésilien est désormais relégué sur le banc de touche marseillais. Il n’est pas entré en jeu lors des trois dernières rencontres des Phocéens. Ce traitement particulier est devenu difficile à encaisser pour le joueur de 25 ans, qui a vu son père annoncer son départ dès cet hiver. Joint par L’Equipe, Marcao (père et agent de Gerson) n’a pas caché sa frustration, assurant qu’il travaillait déjà en coulisse pour trouver un nouveau club à fils. « On va aller voir ailleurs. C’est inévitable », a-t-il indiqué. Cette sortie médiatique passe très mal auprès des dirigeants de l’ OM. Selon les dernières informations de SportMed TV, Pablo Longoria n'a pas du tout apprécié les récentes déclarations du clan Gerson.

Gerson poussé vers la sortie à Marseille

Même s’il souhaite relativiser la sortie de Marcao, le président de l’Olympique de Marseille aurait été froissé par de tels propos. Le dirigeant espagnol sait qu’un tête-à-tête, sans faire fuiter les choses, aurait été la meilleure solution pour arrondir les angles. Reste désormais à savoir si les deux parties vont renouer le dialogue en vue d’un maintien de Gerson à l’OM. Pour le moment, l’ancien joueur de Flamengo se rapproche de la porte de sortie. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

Annoncé un temps en Premier League, Gerson pourrait finalement rebondir en Espagne. Après une première tentative manquée cet été, le FC Séville s’intéresserait toujours au profil du milieu de terrain marseillais. Jorge Sampaoli, de retour sur le banc du club andalou, militerait déjà en interne pour son recrutement. Les négociations entre les différentes parties pourraient débuter le plus rapidement possible, d’autant plus que la direction de l' OM ne semble pas vraiment opposée à un départ du Brésilien.