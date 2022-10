ASSE : Un avantage considérable se dessine avant Rodez

Publié par Enzo Vidy le 28 octobre 2022 à 12:28

Alors que ce choc du 7e tour de Coupe de France se rapproche pour l' ASSE, les Verts vont affronter un adversaire bien mal en point.

ASSE-Rodez : L'AS Saint-Etienne recoit une équipe décimée en défense

Demain à 15h, l' ASSE reçoit Rodez à Geoffroy-Guichard en Coupe de France. Si cette confrontation oppose deux équipes de Ligue 2, les joueurs de Laurent Battles partent tout de même avec un avantage non négligeable face à Rodez. En effet, les Ruthénois sont diminués dans le secteur défensif, avec les absences d'Abdallah et de Danger qui sont suspendus, et également celles d'Abdennour, Chougrani et Vendenabeele qui sont blessés. Mais la défense de Rodez n'est pas le seul secteur concerné par les absences, le milieu de terrain est lui aussi touché avec l'absence de Lucas Buades. Enfin, Andy Pembele sera à son tour absent sur le front de l'attaque de Rodez.

Même si Laurent Battles fait face à quelques absences dans son équipe, ce n'est rien comparé à l'entraîneur Ruthénois Laurent Peyrelade qui va devoir innover en défense pour pouvoir prétendre à résister aux assauts stéphanois.

Les Verts doivent jouer la Coupe de France à fond

Malgré la victoire à Amiens le week-end dernier en championnat, l' ASSE est toujours en grande difficulté au classement de Ligue 2. La Coupe de France semble donc être la parfaite occasion pour se rassurer et se procurer des émotions positives. Avec des matchs à élimination directe, les Stéphanois n'auront pas le droit à l'erreur face à un adversaire qui est positionné juste devant eux en championnat, à la 17e place, et qui risque lui aussi de se battre pour le maintien en fin de saison.

Pour l'équipe qui sortira vaincu de cette rencontre, elle aura l'occasion de prendre sa revanche le 12 novembre prochain, toujours à Geoffroy-Guichard, pour le compte de la 15e journée de Ligue 2, dans un match qui pourrait s'annoncer encore plus important que celui de demain.