ASSE : Coupe de France, l’AS Saint-Étienne se méfie de Rodez

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2022 à 04:18

Passé l’émotion de la victoire à Amiens, l’ ASSE est focus sur son match en coupe de France, contre Rodez AF, une équipe dont se méfie Batlles.

ASSE : Batlles veut aller le plus loin possible en Coupe de France

Le championnat de Ligue 2 est l’arrêt ce week-end. Et pour cause les clubs de cette division entrent en lice en Coupe de France. L’ ASSE est ainsi opposée à Rodez AF, un autre club de L2, samedi (15h) au stade Geoffroy-Guichard. Les Verts se sont remis en confiance grâce à leur victoire sur Amiens SC (0-1) en Picardie, avant de croiser le fer avec les Sang et Or d’Aveyron. En attendant de renouer avec la Ligue 2 où ils sont en difficulté, Laurent Batlles et son équipe ont à coeur de « rester sur une dynamique positive ».

Enchainer une deuxième victoire permettrait à l’AS Saint-Étienne d’enclencher une série jusqu’à la trêve de la Coupe du monde (20 novembre au 18 décembre) dans un premier temps. Contrairement à Louis Mouton, qui a déclaré que la Coupe de France n'est pas l'objectif prioritaire des Stéphanois pour l'instant, l’entraineur de l’ ASSE a assuré que son équipe ne néglige pas la compétition.

« On veut rester sur une dynamique positive, en essayant de gagner le plus possible jusqu’à la trêve. On n’est pas là pour galvauder cette compétition. On est là pour aller le plus loin possible. On est une équipe en construction, on a besoin de repères et de jouer », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

L'entraineur de l'AS Saint-Étienne craint Rodez AF

Néanmoins, Laurent Batlles reconnait que ses joueurs affronteront une équipe difficile à cerner et à jouer, dont il se méfie sincèrement.

« C’est une équipe très difficile à juger, car elle joue de temps en temps à cinq, puis à quatre défenseurs, en changeant également de nombreux joueurs, pour pallier des blessures. Je ne sais pas comment leur entraineur va se positionner vis-à-vis de cette Coupe de France, mais je ne m’attends pas à ce qu’ils lâchent le match. En plus d'être une habituée du championnat de Ligue 2, Rodez est une équipe férue de parcours en Coupe de France ».

Après cette confrontation en coupe, l’ ASSE (18e avec 11 points) retrouvera le RAF (17e avec 12 points), le samedi 12 novembre (15h), à l’occasion de la 15e journée de L2. Le deuxième rendez-vous aura encore lieu sur le terrain de l'AS Saint-Étienne. Une autre paire de manches !