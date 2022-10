Toulouse FC : Philippe Montanier évoque son passage au RC Lens

Publié par Enzo Vidy le 28 octobre 2022 à 14:25

À quelques heures du match du Toulouse FC au stade Bollaert, Philippe Montanier s'est confié sur son retour à Lens ce soir.

Toulouse FC : Philippe Montanier garde des bons souvenirs du RC Lens

Entraîneur des Sang et Or de 2018 à 2020, Philippe Montanier n'a pas de rancœur envers le RC Lens malgré une histoire qui ne s'est pas forcément bien terminé entre les deux parties. Licencié le 25 février 2020 à la suite de mauvais résultats, cette rupture n'a pas été forcément bien perçue par l'ancien entraîneur lensois à l'époque. En conférence de presse avant la rencontre, le coach du Téfécé a été interrogé sur son retour au stade Bollaert ce soir, et ce dernier s'estime heureux de pouvoir revenir dans l'enceinte lensoise.

"Je vais revoir des gens que j’apprécie. J’ai passé 9 ans dans le Nord donc j’ai beaucoup d’amis. Je suis très content de retourner là-bas et il n’y a aucun problème vis-à-vis du RC Lens."

Voilà donc des propos qui semblent confirmer que la hâche de guerre a bel et bien été enterrée avec le RCL.

Toulouse FC : Un coup à jouer pour le Téfécé

Tenus en échec (2-2) le week-end dernier sur sa pelouse par le RC Strasbourg au terme d'un match nul spectaculaire, les joueurs de Philippe Montanier comptent bien ramener quelque chose de Bollaert ce soir et vont là-bas pour gagner. Face à une équipe du RC Lens qui a toujours gagné à domicile cette saison avec 18 points pris sur 18 possibles, et qui reste sur une belle victoire à Marseille le week-end dernier, la tâche s'annonce rude pour le Toulouse FC.

Cependant, ils ont récemment été capables de ramener un point du Parc OL lors du match nul 1-1 à Lyon, et pourrait bien venir embêter les Sang et Or ce soir à Bollaert, et pourquoi pas être la première équipe à tenir en échec le RC Lens sur sa pelouse cette saison en Ligue 1.