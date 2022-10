RC Lens : L'important changement qui permet au RCL d'être deuxième

Publié par Jules le 29 octobre 2022 à 00:31

Le RC Lens est 2e de Ligue 1 avant son match contre le Toulouse FC. Un classement qui reflète les changements opérés par Franck Haise.

RC Lens : Une défense beaucoup plus solide que l'année dernière

L'un des éléments qui sautent aux yeux lorsque l'on regarde les performances du RC Lens cette saison, c'est la solidité défensive. En effet, en ce début de saison, les Sang et Or occupent la 2e place au classement des meilleures défenses de Ligue 1. Avec seulement 8 buts encaissés en 12 rencontres, le RCL semble avoir trouvé une solidité défensive qui pourrait faire la différence cette saison.

En 12 journées, le RC Lens a déjà réalisé 6 clean-sheets. La saison dernière, les Lensois avaient dû attendre la 28e journée pour atteindre le même total. De plus, les Sang et Or encaissent beaucoup moins de buts par match. En 2021-2022, le RCL encaisse en moyenne 1,3 but par match. Cette saison, les hommes de Franck Haise sont sur une moyenne de 0,7 but encaissé par match. Une amélioration en partie liée aux excellentes performances de Brice Samba dans les cages.

Une équipe du RCL qui marque moins

Cette saison, on sent une équipe du RC Lens plus mature que l'année dernière. Si les Lensois nous ont fait chavirer avec des scénarios à rebondissements, le RCL semble avoir grandi et préfère maîtriser les matchs que les emballer. On peut naturellement le voir en jetant un coup d'œil au classement des meilleures attaques où les Lensois n'occupent que la 10e place, à égalité avec le Toulouse FC, leur adversaire du jour.

En 12 rencontres de Ligue 1, le RC Lens a trouvé le chemin des filets à 18 reprises. Un bilan qui est loin d'être mauvais, mais qui reste inférieur aux standards qu'affichait le Racing Club de Lens la saison passée. Pour le moment, ce changement de paradigme avec une équipe plus solide défensivement semble porter ses fruits, d'autant que la défense lensoise a récupéré un renfort de poids avant d'affronter le TFC, Jonathan Gradit.