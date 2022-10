OM : Igor Tudor confirme deux retours imminents à Marseille

Publié par Timothée Jean le 28 octobre 2022 à 18:01

L'entraîneur de l' OM, Igor Tudor, vient d'annoncer une bonne nouvelle en vue du match contre Tottenham. Il pourra compter sur deux renforts pour ce choc.

OM : Igor Tudor confirme le retour d’Eric Bailly et Pape Gueye

C’est une bonne pour la défense de l’Olympique de Marseille. En grande difficulté dans ce secteur de jeu ces dernières semaines, l’ OM s’apprête à récupérer son défenseur central Eric Bailly. L’international ivoirien avait manqué le match perdu face à Francfort (2-1) mercredi en raison d’une blessure à la cuisse. Mais après plusieurs semaines de convalescence, le joueur prêté par Manchester United récupère plutôt bien.

Comme pressenti ces dernières heures, Eric Bailly devrait être opérationnel pour la réception de Tottenham. L’entraîneur de l’OM, Igor Tudor, vient de confirmer la nouvelle en conférence de presse, assurant qu’il espère aussi compter sur Pape Gueye le plus rapidement possible. « On espère récupérer Bailly et Gueye pour le match contre Tottenham », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Le Phocéen. Toutefois, ces deux joueurs restent toujours incertains pour le match contre le RC Strasbourg.

L'attitude positive d’Igor Tudor avant Tottenham

Poursuivant, Igor Tudor s’est projeté sur les récentes contre-performances de son équipe. Sur une série de trois défaites en championnat, l’ OM s’est incliné sur la pelouse de Francfort (2-1) mercredi soir en Ligue des Champions. Le club phocéen comptabilise 4 défaites lors des 5 dernières rencontres. Mais si ces revers sont une source d’inquiétude pour bon nombre de supporters, Igor Tudor reste toujours positif, tout en relativisant.

« Si on regarde nos derniers matchs, on a fait de beaux matchs, c'est positif même si on n'a pas pris les points. Je vais même vous dire : les deux derniers matchs m'ont plus plu que ce qu'on a fait sur les derniers mois », a-t-il ajouté.

Battu à Francfort, l’ OM garde toujours son destin en main. Pour se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, les Marseillais devront impérativement s’imposer face à Tottenham mardi prochain au stade Vélodrome. Un défi immense, mais pas impossible. Les Marseillais se préparent pour cette « finale ». En attendant, l’ OM devra assurer ce samedi face au RC Strasbourg en championnat. Une victoire en Alsace permettra surtout aux Phocéens de faire le plein de confiance avant le choc contre Tottenham.