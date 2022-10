Francfort-OM : Tudor enregistre deux absents, la compo tombe !

Publié par Timothée Jean le 26 octobre 2022 à 13:16

L’ OM affronte ce soir l’Eintracht Francfort dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Igor Tudor sera privé de deux joueurs.

OM : Igor Tudor privé de deux joueurs contre Francfort

Après le PSG qui s’est largement imposé face au Maccabi Haïfa (7-2), l' OM peut également se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions ce mercredi lors de la 5e journée de la phase de groupes. Pour cela, les Marseillais devront s’imposer ce soir sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, tout en espérant une victoire de Tottenham face au Sporting. Cette mission s’annonce très compliquée pour l’Olympique de Marseille qui enregistre plusieurs blessures au sein de son effectif.

Le club phocéen sera en effet privé d’Eric Bailly, qui souffre d’une lésion à la cuisse. Le défenseur prêté par Manchester United s’est blessé lors du Classico perdu face au Paris Saint-Germain (1-0), et depuis il a été écarté des pelouses. Il n’a donc pas été convoqué pour le voyage à Francfort. Mais les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas en là, puisque son coéquipier Pape Gueye, entré en cours de jeu lors du choc contre le RC Lens, a, lui aussi, rejoint l’infirmerie de Marseille. Cette nouvelle blessure est un véritable coup dur de dernière minute pour Igor Tudor.

Pape Gueye manquera les deux prochaines rencontres

Présent en conférence de presse, Igor Tudor a confirmé l’indisponibilité de l’international sénégalais, qui s’est blessé au genou. Le milieu de terrain défensif sera donc absent pour les deux prochaines sorties de l’ OM, face à l’Entracht Francfiort ce mercredi en Ligue des Champions et contre Strasbourg samedi prochain en championnat. « Pape Gueye a pris un coup au genou et manquera les deux prochains matches », a indiqué le patron du banc marseillais.

Avec deux joueurs blessés, la donne se complique un peu plus pour l’ OM, qui devra également faire sans Bamba Dieng et Isaak Touré, qui n’ont pas été inscrits auprès de l'UEFA pour disputer cette compétition européenne. Néanmoins, l’entraîneur marseillais ne devrait pas bouleverser ses plans pour ce match retour décisif contre Francfort. C’est donc avec un commando de 19 joueurs qu’il tentera de revenir de l’Allemagne avec les trois points. Les Marseillais devraient d’ailleurs se présenter dans leur schéma habituel, en 3-4-2-1, avec un trio offensif composé de Mattéo Guendouzi, Amine Harit et Alexis Sanchez.

La compo probable de l'Olympique de Marseille :

Gardien : Pau Lopez

Défenseurs : Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot

Milieux de terrain : Jonathan Clauss, Valentin Rongier (c), Jordan Veretout, Nuno Tavares

Attaquants : Mattéo Guendouzi, Amine Harit, Alexis Sanchez