LOSC Mercato : Jonathan David dévoile sa prochaine destination

Publié par ALEXIS le 29 octobre 2022 à 18:47

Convoité par des clubs anglais, Jonathan David, attaquant du LOSC, n’est pas insensible à la Premier League et aussi à la Liga. Il l’a confié à Sky Sports.

LOSC : Début de saison canon de Jonathan David

Champion de France avec le LOSC en 2021, Jonathan David a démarré sa troisième saison à Lille sur des chapeaux de roue. En 12 journées de Ligue 1, il a déjà inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives. Sur cette lancée, l’avant-centre de Lille OSC est parti pour battre son record de la saison dernière, qui est de 15 buts en 38 matchs de championnat. Avant le coup d’envoi de la 13e journée de Ligue 1, le N°9 des Dogues est deuxième au classement des buteurs, derrière Kylian Mbappé (10 buts) et à égalité avec Neymar du PSG. Il a été décisif lors des 5 derniers matchs du LOSC, soit 5 buts marqués et une passe décisive offerte.

Avant le choc contre l’OL (dimanche), Jonathan David a été interrogé sur son avenir. Il ambitionne naturellement de jouer dans un club plus grand que celui de Lille où son contrat est valide jusqu’en juin 2025. « La prochaine étape est toujours de grandir, d'avoir plus d'ambitions, un club plus grand, je pense. Chaque joueur veut jouer pour un grand club dans sa vie. Donc je pense que si j'avais la chance de le faire, je le ferais à coup sûr », a-t-il annoncé.

LOSC Mercato : Le buteur de Lille prêt à jouer en Premier League ou en Liga

L’International canadien (30 sélections, 20 buts) a même des destinations préférées. Il rêve de la Premier League et la Liga (Espagne) lui plait également. Il se dit prêt à évoluer dans les très relevés championnats britannique et espagnol.

« Je pense que ce sont deux Ligues différentes. Mais je pense que je peux m'adapter aux deux à coup sûr. Et je pense qu'avec l'expérience que j'ai eue ici en France, cela m'aidera beaucoup si j'ai besoin de m'adapter plus rapidement à un autre endroit. Alors oui, je pense que les deux championnats me conviennent », a-t-il déclaré.

Le profil de Jonathan David est apprécié par plusieurs clubs en Premier League. Outre Newcastle United et Arsenal qui ont tenté en vain de le recruter pendant le mercato estival, Manchester United, West Ham ou encore Everton ont coché son nom sur leur calepin respectif. Transféré de La Gantoise (Belgique) à 27 M€, l'avant-centre de 22 ans vaut 45 M€ sur le marché des transferts, selon l'estimation de Transfermarkt.