OM Mercato : Longoria fonce sur une star de Manchester City !

Publié par Enzo Vidy le 29 octobre 2022 à 18:17

Alors que le mercato hivernal approche, le président de l'OM Pablo Longoria pense déjà à cet été et veut aller piocher à Manchester City

OM Mercato : Ilkay Gündogan, le nouveau coup de maître signé Longoria ?

Pièce essentielle de Pep Guardiola à Manchester City, la star allemande Ilkay Gündogan n'a toujours pas prolongé avec les citizens et sera libre en juin prochain. Et cet après-midi, le journaliste Luciano Saviano a annoncé sur son compte twitter que l'OM serait intéressé par le milieu de terrain des Skyblues. Cependant, l'Olympique de Marseille n'est pas seul sur ce dossier et la concurrence s'annonce féroce pour Longoria et sa troupe. En effet, toujours selon le journaliste, le PSG et le Bayern seraient également sur le dossier.

Autre problème pour l'OM, le salaire du joueur allemand qui reste considérablement élevé pour les finances du club marseillais. À l'heure actuelle, Ilkay Gündogan toucherait pas moins de 8 millions d'euros par an. Pas sûr que l'OM soit en mesure de proposer un tel salaire pour un joueur.

OM Mercato : Longoria travaille déjà sur les deux prochains mercatos

Après un mercato d'été plus que réussi pour l'OM et Pablo Longoria, le président olympien pense déjà a renforcer l'effectif cet hiver, surtout en cas de qualification mardi soir pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si Longoria travaille pour recruter de nouveaux joueurs, il souhaite aussi vendre pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Malgré son soutien apporté à Gerson la semaine dernière sur RMC, le président marseillais devrait essayer de s'en débarrasser lors du mercato d'hiver au même titre que Pape Gueye.

Président de l'Olympique de Marseille depuis le 26 février 2021, Pablo Longoria a enchainé les bons coups avec des joueurs comme Mattéo Guendouzi, Chancel Mbemba ou encore Alexis Sanchez. Et avec le président espagnol, on peut s'attendre à tout.