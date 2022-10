OM Mercato : Un indésirable annonce son départ définitif de Marseille

Prêté à trois reprises depuis février 2021, un joueur indésirable de l’ OM a pris une décision ferme sur son avenir à Marseille.

Ne rentant pas dans les plans des staffs techniques successifs de l’ OM, d’abord Jorge Sampaoli, puis de successeur Igor Tudor, Nemanja Radonjic a fait l’objet de trois prêts successifs depuis sa signature fin aout 2018. Alors que son contrat à l’Olympique de Marseille prend fin en juin 2023, il devrait rester au FC Torino où il est prêté pour la saison 2022-2023. Le contrat de l’ailier gauche est en effet assorti d’une obligation d’achat avec conditions. Le club turinois doit donc prendre une décision concernant Nemanja Radonjic, en accord avec l’exigeance de la direction de l' OM, avant la fin de saison.

Dans l’attente de cette décision, le joueur, lui ne se voit plus revenir dans la Cité phocéenne. Il veut rester au FC Torino où l’entraineur le désire sincèrement.

« Je ne voulais que le Toro. J'aimais l'idée de retourner en Italie, et je voulais travailler avec Ivan Juric. Avant de signer, l'entraineur m'a dit : "J'ai besoin de toi". J'ai trouvé un club qui me plaçait au centre, c'était fondamental. Je voulais tellement le Torino que j'ai même renoncé à une partie de mon ancien salaire. Le Torino me fait confiance pour le présent et l'avenir », a-t-il annoncé dans la Gazzetta dello Sport,