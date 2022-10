PSG-Troyes : Les compositions tombent ! Galtier fait un choix fort

Publié par JEAN-LUC D le 29 octobre 2022 à 15:47

Le PSG reçoit ce samedi, à 17h, l’ES Troyes AC au Parc des princes à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1. Découvrez les compositions des deux équipes.

PSG-ES Troyes : Galtier laisse un taulier sur le banc

Quatre jours après son festival offensif contre le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions (7-2), assurant par la même occasion sa qualification pour les huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain reprend du service dans le Championnat. Pour le compte de la treizième journée de Ligue 1, les Rouge et Bleu accueillent en effet l’ES Troyes AC, 11e au classement, cet après-midi. Pour cette rencontre, l’entraineur parisien a décidé de se passer des services d’un cadre de l’équipe.

Selon RMC Sport, Christophe Galtier a préféré Presnel Kimpembe à Marquinhos aux côtés de Sergio Ramos pour sa charnière centrale à deux têtes. Le défenseur central brésilien est laissé au repos après avoir enchaîné de nombreux matches. Mais selon certaines sources, le capitaine du PSG, critiqué pour sa fébrilité en ce début de saison, fait les frais du retour à la compétition de Presnel Kimpembe.

Toujours elle latéral droit Achraf Hakimi laisse sa place à Nordi Mukiele pour souffler un peu, en prélude au déplacement de la semaine prochaine à Turin. Revenu récemment de blessure et aligné contre Haïfa, l’arrière gauche portugais Nuno Mendes va enchaîner. Suspendu en Ligue des Champions, Marco Verratti fait son retour dans le onze parisien pour animer le milieu de terrain avec Vitinha et Fabian Ruiz.

En attaque, comme il l’a annoncé lors sa conférence de presse de vendredi, Galtier n’a pas voulu casser la dynamique de la MNM, la fameuse triplette qui compte déjà 40 buts des 50 inscrits par le Paris SG cette saison. Ainsi, Messi, Neymar et Mbappé devront bien débuter contre l’équipe troyenne à 17 heures au Parc des Princes. Du côté de l’ESTAC, l’entraîneur Bruno Irles fera sans son portier Jessy Moulin et ses milieux de terrain Lucien Agoumé et Florian Tardieu, tous blessés.

Les équipes probables du PSG et de l’ES Troyes AC

PSG : Donnarumma - Kimpembe, Ramos, Mukiele, Mendes - Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz - Neymar, Messi, Mbappé.

Troyes : Lis - T. Baldé, Porozo, Palmer-Brown, Salmier, Conte - Lopes, Kouamé, Chavalerin, Odobert - M. Baldé.