PSG : Galtier sort le point de faible de Paris après Troyes

Publié par Ange A. le 30 octobre 2022 à 05:17

Le PSG s’est imposé contre l’ESTAC (4-3) au Parc des Princes ce samedi. Une victoire dont Christophe Galtier a tiré des leçons.

PSG : Victoire contrastée pour Paris contre l’ESTAC

Après son large succès mardi contre le Maccabi Haïfa (7-2), le Paris Saint-Germain a de nouveau livré un match prolifique ce samedi. Le PSG l’a emporté (4-3) contre l’ESTAC Troyes au Parc des Princes. Le club de la capitale s’en est remis à son trio offensif Mbappé-Neymar-Messi et Carlos Soler pour renverser le club aubois. Les visiteurs ont ouvert le score dès la 3e minute par Mama Baldé, auteur d’un doublé. Un but d’Ante Palaversa a quelque peu fait douter les Rouge et bleu sans les faire flancher. Vainqueur de Troyes, Paris reprend cinq unités d’avance sur Lens. Le club francilien se rassure surtout avant son déplacement sur la pelouse de la Juventus mercredi prochain. Mais Christophe Galtier est loin d’être satisfait par le visage de ses poulains qui ont encore pêché en défense.

Galtier note un déséquilibre contre Troyes

Le coach du Paris Saint-Germain est ravi de la nouvelle démonstration offensive de son équipe. Le technicien déplore juste un certain déséquilibre en raison du trop allant offensif de certains poulains. En deux sorties au Parc des Princes cette semaine, le PSG a concédé 5 buts. Une performance loin de ravir Christophe Galtier avant le choc contre la Juventus de Turin en Ligue des champions. En conférence de presse, l’ancien entraîneur de Lille estime qu’il y a encore « beaucoup de choses à corriger. »

« J’ai été très satisfait de mes attaquants. Les quatre joueurs à vocation offensive ont marqué, tous les quatre. […] On verra, on va travailler, on a pris trois buts, c’est plus que ce qu’on avait pris en championnat depuis le début de la saison [à domicile] : nous avons pris cinq buts dans la semaine, c’est vraiment beaucoup trop. Certes, on en a marqué onze. […] Il faudra une grande rigueur, une grande exigence sur le plan de la réflexion pour ne pas renouveler ce genre d’erreur. »