PSG - Maccabi Haïfa : Riolo a aimé le dispositif concocté par Galtier

Publié par Dylan le 26 octobre 2022 à 03:16

Après le succès épatant du PSG au Parc des Princes contre le Maccabi Haïfa (7-2), le journaliste Daniel Riolo a analysé les points positifs côté francilien.

PSG - Maccabi Haïfa : Paris en force vers les huitièmes de finale

Le Paris-Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée du Maccabi Haïfa ce mardi. Les Franciliens ont fait totalement exploser leur adversaire, avec un score final de 7-2 au tableau d'affichage. Un résultat qui envoie le club dirigé par Christophe Galtier en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Tout a commencé par l'ouverture de score de Lionel Messi qui bat le portier d'une frappe extérieur du pied à la 19ème minute. Ce but sera le début d'un récital offensif glaçant.

Kylian Mbappé et Neymar Jr, alignés aux côtés de l'Argentin, décident de l'imiter en y allant de leur but en première mi-temps. Abdoulaye Seck réduira le score juste avant la mi-temps, portant le score à 3-1 en faveur du PSG. En seconde mi-temps, le scénario du match tourne définitivement en faveur du club de la capitale. Mbappé y va de son doublé puis le malheureux Goldberg marque contre son camp (67'). Entre temps, Seck ajoute aussi un deuxième but pour le Maccabi. Entré en cours de jeu, Carlos Soler parachève le succès du PSG en fin de rencontre (7-2).

Daniel Riolo agréablement surpris de l'efficacité du 4-3-3 parisien

Cette victoire aux allures d'humiliation pour le Maccabi Haïfa a forcément fait réagir les médias français dont RMC Sport. La chaîne proposait comme à son habitude l'émission L'After Foot à laquelle participe le journaliste Daniel Riolo. Revenant sur le succès du champion de France en titre, ce dernier a salué le dispositif mis en place par Christophe Galtier :

« Je pense que Verratti est meilleur dans ce système-là (4-3-3), et paradoxalement même si on ne s'y attendait pas, Hakimi l'est également. Neymar, s'il se bouge, il sera bon dans n'importe quel système. Mais Messi, Mbappé sont meilleurs dans ce système-là. Donc au final, le PSG est largement gagnant à jouer de cette façon »

Mais pour Jérôme Rothen, ex-footballeur et également chroniqueur dans l'émission L'After Foot, ce choix de l'entraîneur ne marchera pas à tous les coups :

« Ce n'est pas anodin de mettre sept buts. Ce milieu à trois au milieu me plaît. Mais cette victoire ne donne aucune indication sur ce que le PSG va faire dans les prochaines semaines » a conclu l'ancien bastiais.

Le prochain rendez-vous du PSG sera face à l'ESTAC Troyes samedi. L'objectif est évidemment clair pour les Franciliens : gagner pour distancer ses adversaires en haut du classement. Pour rappel, Paris est leader du championnat de Ligue 1 avec 5 points d'avance sur le RC Lens et le FC Lorient après 12 journées.