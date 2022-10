Barça Mercato : Coup de théâtre, Franck Kessié veut partir cet hiver

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2022 à 17:25

Arrivé librement en juillet dernier en provenance de l’AC Milan, Franck Kessié voudrait déjà faire ses valises et quitter le Barça dès cet hiver.

Barça Mercato : Franck Kessié ne supporte pas sa situation

Quelques mois seulement après son arrivée en Liga, Franck Kessié n’est pas heureux à Barcelone. Auteur de douze matches en seulement 418 minutes toutes compétitions confondues, le milieu de terrain de 25 ans ne se satisfait pas de ce temps de jeu et ne souhaiterait plus évoluer sous les ordres de Xavi Hernandez, l’entraîneur du club culé. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’international ivoirien veut changer d’air le plus rapidement possible, notamment durant le prochain mercato hivernal, à en croire les informations livrées ce dimanche par le quotidien catalan Sport.

D’ailleurs, Franck Kessié aurait déjà une préférence pour sa prochaine destination. En effet, d’après les renseignements de Calciomercato, le compatriote de Didier Drogba aimerait retourner en Italie, où plusieurs clubs seraient prêts à l’accueillir. Toujours selon la même source transalpine, l’AC Milan serait également attentive à la situation de son ancien milieu défensif. Stefano Pioli, le coach des Rossoneri serait même déjà emballé à l’idée de retrouver le natif d’Ouragahio.

Du côté des Blaugranas, Xavi ne semble pas vraiment compter sur lui puisque le Barça serait à la recherche d’un milieu de terrain défensif dès cet hiver ou en fin de saison. Toutefois, sortir Kessié ne sera pas une mince affaire pour les formations de Serie A, son transfert pouvant atteindre les 45 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Pas si vite selon son représentant.

Mercato Barça : La grosse mise au point de l’agent de Franck Kessié

Barré par une rude concurrence à son poste, Xavi privilégiant régulièrement Pedri, Sergio Busquets, Frenkie De Jong ou encore Gavi, Franck Kessié voudrait quitter le FC Barcelone en janvier ou l’été prochain si sa situation ne s’améliore pas d’ici là. C’est la grosse information sortie par la presse espagnole après la victoire du Barça face à Valence ce samedi. Une nouvelle rapidement démentie par l’agent de l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame.

« Les nouvelles concernant une envie de départ de Kessié en janvier sont complètement FAUSSES, le joueur est heureux à Barcelone », a écrit George Atangana sur les réseaux sociaux.