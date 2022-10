ASSE : Batlles très exigeant envers un joueur lancé en Ligue 2

Publié par ALEXIS le 31 octobre 2022 à 14:14

Laurent Batlles a demandé plus d’effort à un jeune joueur formé à l’ ASSE, qu’il a lancé en Ligue 2 cette saison et qui est dans la rotation de son équipe.

ASSE : Batlles montre les points sur lesquels Louis Mouton doit s'améliorer

Laurent Batlles attend beaucoup de Louis Mouton, un jeune joueur formé à l’Académie de l' ASSE. Lancé chez les professionnels par le nouvel entraineur des Verts, le milieu défensif doit encore s’améliorer et progresser, au-delà ses qualités athlétique et technique. L’entraineur de l'AS Saint-Étienne a fait part de ses attentes envers Louis Mouton, en conférence de presse.

« Louis a eu du temps de jeu cet été et a su saisir sa chance. Il a des qualités athlétiques, des qualités techniques. Bien sûr, il a encore beaucoup de choses à mettre en place, notamment dans la verticalité à la fois dans son jeu et dans ses courses. Il doit s'améliorer dans la justesse technique, dans la dernière passe. Il a du volume, mais il va falloir qu'il aille chercher certaines choses. Ce sera le cas quand il enchaînera les matchs. On y travaille. »

Louis Mouton a été titulaire 4 fois lors des 12 matchs de Ligue 1 disputés avec l’ ASSE cette saison. Il est donc « dans la rotation » de Laurent Batlles. Hormis son talent et ses qualités évoquées, le joueur de 20 ans bénéficie de la confiance du nouveau coach des Verts, surtout parce qu’il est issu de l’académie stéphanoise. « Il vient du centre de formation et c'est toujours important de pouvoir valoriser ces joueurs-là. […] C'est à lui de garder sa place », a souligné Batlles.

Le coach de l'AS Saint-Étienne aime promouvoir les jeunes joueurs

Laurent Batlles démontre bien qu’il aime lancer et promouvoir les jeunes joueurs. Outre Louis Mouton, il fait confiance à d’autres jeunes formés à l’ ASSE : Abdoulaye Bakayoko (défenseur central, 19 ans), Jibril Othman (avant-centre, 18 ans) et Ayman Aiki (ailier droit, 17 ans). Le premier a disputé 6 matchs en Ligue 2 et a été titulaire 5 fois cette saison. Le deuxième, lui, a joué 2 matchs en Ligue 1 et un en coupe de France. Quant au troisième, il a fait 7 apparitions en Ligue 2 et a inscrit un but.

On peut également citer Darnell Bile (attaquant, 17 ans), qui a joué deux bouts de match en Ligue 2, avant sa mise à l’écart pour mauvais comportement avec l’Équipe de France U18. Formé à l’AS Saint-Étienne depuis 2016, Mathys Saban (ailier gauche, 20 ans) a joué en coupe de France, samedi, face à Rodez AF.

Une recrue estivale de l’ ASSE, Benjamin Bouchouari (milieu de terrain de 21 ans) fait également partie de l’équipe type de l’entraineur des Verts. Il a été titulaire 7 fois en 10 matchs de Ligue 2 disputés. Arrière droit débarqué de l’ES Troyes AC, Anas Namri (21 ans) a pris part à un match en Ligue 2 et un en coupe de France. Il était titulaire lors des deux apparitions.