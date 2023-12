Une bonne nouvelle est tombée pour Olivier Dall’Oglio, avant la reprise des entrainements, ce vendredi. Il pourra finalement compter sur un des joueurs qui était concerné par la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

ASSE : Benjamin Bouchouari n'ira pas à la CAN

La reprise à l’ASSE, c’est ce vendredi à partir de 10h30 au centre sportif Robert-Herbin. Les Stéphanois reprennent plus tôt pour préparer la deuxième phase décisive de la saison. Une moitié de saison suffisante, selon Olivier Dall’Oglio, pour faire remonter l’équipe de Saint-Etienne en Ligue 1. « Oui la montée est possible, tout est possible dans le football […] », avait-il déclaré lors de son arrivée dans le Forez, après 17 journées de championnat.

Le nouvel entraineur des Verts pourra compter sur Benjamin Bouchouari (22 ans) pour la préparation hivernale et dès la reprise du championnat le 13 janvier face au Stade Lavallois. Présélectionné avec le Maroc pour CAN 2023 qui se dispute en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, il ne figure pas sur la liste définitive de Walid Regragui. Il n’a pas été retenu parmi les 27 Lions de l’Atlas du sélectionneur.

Le Marocain est heureux de rester à Saint-Etienne

La présence du milieu de de terrain dans l’équipe Stéphanoise pour ce début de l’hiver est une bonne nouvelle pour Olivier Dall’Oglio, qui besoin d’un équilibre dans son groupe pour jouer crânement la montée. D’ailleurs, Benjamin Bouchouari ne faisait pas de la CAN une fixation. Il a confié récemment qu'il sera « content et heureux de rester à l'ASSE », si Walid Regragui ne le prend pas, car selon lui : « la CAN c'est un objectif, mais pas ultime ».

Pour l’heure, le défenseur central Dylan Batubinsika (RD Congo) et le jeune attaquant Karim Cissé (Guinée) sont les deux joueurs de l’ASSE sélectionnés pour la CAN, en attendant la liste du Mali sur laquelle Ibrahim Sissoko (avant-centre) pourrait figurer.