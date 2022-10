OGC Nice Mercato : Le retour précipité d'un attaquant se profile

Publié par ALEXIS le 31 octobre 2022 à 20:14

Alors que le retour de blessure de Delort, buteur de l’ OGC Nice, est prévu ce début novembre, le retour anticipé de Kasper Dolberg de Séville est évoqué.

L’ OGC Nice tente de se séparer de Kasper Dolberg et l’a prêté au FC Séville pour une saison. Il a été victime de l’arrivée d’Andy Delort en juillet 2021, puis de Gaëtan Laborde l’été dernier. Prêté sans option d’achat, l’attaquant danois devrait revenir au Gym en fin de saison. Mais selon les informations de Nice-Matin, le FC Séville souhaite se séparer de lui dès cet hiver. Si l’on en croit le journal régional, Kasper Dolberg pourrait revenir à l’ OGC Nice plus tôt que prévu, car le club andalou veut mettre un terme à son contrat. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a pris part à seulement 3 matchs en Liga depuis son arrivée en Andalousie. Il a également joué 4 bouts de matchs en Ligue des champions, soit 7 apparitions, sans aucun but marqué et passe décisive offerte.

Le prolifique duo Andy Delort - Gaëtan Laborde reconstitué au Gym

Pendant que Lucien Favre souhaite se débarrasser de plusieurs joueurs, à la trêve hivernale, à en croire Foot Mercato, le retour précipité de Kasper Dolberg est annoncé. Indésirable chez les Aiglons, il ne serait pas le bienvenu, car l’entraineur suisse tente de mettre en place, à Nice, le prolifique duo formé par Andy Delort et Gaëtan Laborde au Montpellier HSC. Les deux attaquants avaient inscrit respectivement 15 buts et 16 buts au MHSC lors de la saison 2020-2021. Le premier avait délivré 10 passes décisives en plus, contre 8 pour le deuxième, la même saison. Blessé au genou depuis la mi-octobre, Andy Delort devrait être de retour avant la trêve de la coupe du monde, selon l’ OGC Nice dans son communiqué médical.