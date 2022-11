ASSE : Bonne et mauvaise nouvelles à Saint-Étienne avant Metz

Publié par ALEXIS le 01 novembre 2022 à 14:43

Les nouvelles en provenance de Saint-Étienne sont contrastées pour l’ ASSE, qui prépare le match contre le FC Metz, lundi, au stade Saint-Symphorien.

ASSE : Cafaro, Bakayoko et Palencia de retour à l’entrainement

L’ ASSE peut se réjouir de pouvoir récupérer son buteur Jean-Phillipe Krasso, mais aussi la pépite Benjamin Bouchouari, pour affronter le FC Metz. L’avant-centre auteur de 8 but et 3 passes décisives en 11 matchs disputés en Ligue 2 et le milieu de terrain de 21 ans étaient suspendus. Krasso a purgé trois matchs de suspension ferme et Bouchouari a manqué le match de l'AS Saint-Étienne contre Rodez AF en coupe de France, pour accumulation de cartons jaunes.

Trois autres joueurs pourraient aussi faire leur retour contre les Messins. D’après les informations d’Evect, Mathieu Cafaro (25 ans) et Abdoulaye Bakayoko (19 ans) ont participé à l’entrainement collectif de ce mardi. Sortis sur blessure lors du match perdu contre le Paris FC (0-2), le polyvalent milieu offensif et le défenseur central ont manqué les matchs à Amiens et face à Rodez. Leur retour dans le groupe est une bonne nouvelle pour Laurent Batlles. Sergi Palencia, touché au pied avant la venue du club ruthénois à Geoffroy-Guichard, s’est aussi entrainé normalement, d’après la source.

Anthony Briançon et Antoine Gauthier incertains à Metz

Par contre, l’entraineur de l’ ASSE n’avait pas tout son effectif au complet lors de la reprise des entrainements de la semaine. Sorti du terrain face à Rodez AF, Anthony Briançon n'a pas repris l'entrainement. Selon les informations du journal Le Progrès, le capitaine de l’ ASSE « se ressent d’une cuisse ». « Ce n’est qu’après des examens que la durée d’indisponibilité du capitaine stéphanois pourra être déterminée », précise le quotidien.

Antoine Gauthier, déclaré forfait de dernière minute contre RAF, « a lui pris un coup dans le dos », à en croire En Vert Et Contre Tous. Et le staff stéphanois redoute « une rechute de sa blessure aux vertèbres ». Anthony Briançon et Antoine Gauthier sont donc incertains pour le déplacement en Moselle. Ils pourraient même rater le dernier match des Verts avant la trêve de la Coupe du monde. Après le FC Metz, l’AS Saint-Étienne affrontera encore Rodez AF à Geoffroy-Guichard, mais en Ligue 2 cette fois, le 12 novembre (15h).