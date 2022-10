ASSE-Rodez : Batlles confirme plusieurs absents à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 27 octobre 2022 à 14:48

L’ ASSE va affronter Rodez en Coupe de France, samedi, sans plusieurs joueurs. Entre suspensions et blessures, Laurent Batlles compte six absents.

ASSE : Bouchouari et Krasso suspendus, Bakayoko, Aiki, Cafaro et Gauthier forfaits

Déjà privé de Benjamin Bouchouari et Jean-Philippe Krasso, tous les deux suspendus, l’ ASSE va devoir se passer de quatre autres joueurs. Blessés et absents lors du match contre Amiens SC, samedi dernier, Abdoulaye Bakayoko (adducteur), Ayman Aiki (mollet), Mathieu Cafaro (ischio) ne sont pas aptes pour affronter Rodez, samedi à 15h au stade Geoffroy-Guichard. Le défenseur central, l'ailier droit et le milieu offensif sont déclarés officiellement forfaits par Laurent Batlles en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi.

Touché à l’entraînement, mercredi, lors de la préparation du match du 7e tour des éliminatoires de la Coupe de France, Antoine Gauthier (milieu offensif, 18 ans) est aussi indisponible contre le club d'Aveyron. Absent du groupe de l’AS Saint-Etienne, lors de la 13e journée de Ligue 1, Sergi Palencia (arrière latéral droit) est lui incertain. Cependant, l'entraîneur stéphanois ne devrait pas se faire de souci à ce poste, car il peut bien compter sur le jeune piston droit Anas Namri (21 ans), auteur d'un bon match en Picardie.

Blessé à l’épaule à Amiens et sorti du terrain en cours de match, Lenny Pintor (ailier gauche) devrait retrouver sa place dans le couloir gauche de l’ ASSE. « On a plusieurs petits bobos. Il est donc possible qu'un ou deux joueurs de la formation viennent avec nous vendredi lors du dernier entrainement que j’attends l'entrainement », a indiqué le technicien des Verts.

Laurent Batlles veut enclencher une dynamique positive à Saint-Etienne

L’enjeu de cette rencontre est bien évident pour Laurent Batlles, il veut enchaîner une deuxième victoire, après celle contre les Amiénois en championnat. « L’idée est d’enclencher une dynamique positive, même en Coupe de France. Le club, les supporters en ont besoin », a-t-il indiqué. Et pour se donner les moyens de sortir Rodez de la compétition, l’entraîneur de l' ASSE a bien l’intention d’aligner une équipe conquérante. Malgré les suspendus et blessés, il « ne pense pas faire tourner, expliquant avoir besoin de continuité ».