ASSE : Une mauvaise nouvelle au FC Metz avant Saint-Etienne

Une mauvaise nouvelle est tombée pour le FC Metz avant son match contre l’ ASSE, lundi soir. Le meilleur buteur des Messins est blessé et incertain.

L’ ASSE a entamé, mardi, la préparation du match contre le FC Metz, pour le compte de la 14e journée de Ligue 2. Les Verts ont enregistré des retours à l’entraînement collectif. Mathieu Cafaro, Abdoulaye Bakayoko et Sergi Palencia, revenus de blessure, se sont entraînés avec le groupe de Laurent Batlles. Quant à l’adversaire de l’AS Saint-Etienne, il a disputé le 7e tour de la Coupe de France, mardi. Contrairement aux Verts éliminés par Rodez aux tirs au but, le FC Metz est qualifié pour le tour suivant. Les Messins ont sorti Raon-L’Etape, club de National 3, et affronteront SAS Épinal le 19 novembre, au 8e tour des éliminatoires. Cependant, le club Mosellan a perdu son meilleur buteur lors de ce match de Coupe de France.

Georges Mikautadze s’est en effet blessé mardi lors de la victoire des Grenats (1-2), selon les informations de But Football Club. Auteur du but de la qualification de son équipe, il est sorti au profit de Joseph N’Duquidi (88e). En attendant le diagnostic précis sur la blessure de l’avant-centre géorgien, il pourrait être forfait pour la réception de l’ ASSE, lundi, au stade Saint-Symphorien à 20h45.

Le buteur de l' ASSE de retour contre le FC Metz

Pendant que le FC Metz croise les doigts pour son joueur le plus décisif, l' ASSE se réjouit du retour de son buteur, Jean-Philippe Krasso, de suspension. Exclu en championnat contre le FC Socahaux le 10 octobre dernier, il a purgé une suspension de 3 matchs fermes. Il intègre donc l'équipe de Laurent Batlles, tout comme Benjamin Mouchouari, qui a manqué le match contre Rodez pour accumulation de cartons jaunes. À noter que Georges Mikautadze a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en 12 matchs joués en Ligue 2 avec le FCM. Quant à Jean-Philippe Krasso, il est auteur de 8 buts et 3 passes décisives, en 11 matchs disputés en championnat sous le maillot de l' ASSE cette saison.