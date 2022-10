ASSE : Laurent Batlles révèle la vraie faiblesse des Verts

Publié par Jules le 30 octobre 2022 à 18:55

L' ASSE s'est de nouveau incliné hier, en coupe de France. Une nouvelle défaite à la maison qui fait très mal pour les hommes de Laurent Batlles.

ASSE : Batlles pointe un manque de régularité

L' ASSE n'y arrive décidément pas cette saison. Après un succès à domicile contre Amiens la semaine dernière qui était porteur d'espoir, les Verts se sont inclinés aux tirs au but hier face à Rodez en coupe de France. Pour Laurent Batlles, le problème de son équipe est le manque de régularité et d'efficacité criant dont l'AS Saint-Étienne fait preuve.

"Il y a énormément de déception. On fait les montagnes russes en termes de prestations. J’avais donc décidé de remettre l’équipe alignée à Amiens pour surfer sur cette victoire avec des joueurs en confiance et avec des repères. [...] On a eu des occasions sans parvenir à marquer. Aujourd’hui, on a eu des possibilités, bien plus qu’à Amiens, mais on a manqué d’efficacité."

Un manque d'efficacité qui est visible dans tous les secteurs du jeu. En effet, si la défense de l' ASSE prend l'eau depuis le début de saison, c'est désormais le secteur offensif qui peine à briller.

Les Verts souffrent à cause des absences

Comme on a coutume de dire, les absents ont toujours tort. C'est en tout cas ce que semble penser Laurent Batlles qui a justifié cette mauvaise performance offensive par les nombreux absents dans les rangs de l' ASSE, notamment Jean-Philippe Krasso, le meilleur buteur du club qui était suspendu face à Rodez.

"On se procure moins d’occasions, on a moins de justesse technique dans les 30 derniers mètres. Comment je l'explique ? Il y a aussi des joueurs qui ne sont pas là. D’autres auraient peut-être dû se reposer aujourd’hui car on a manqué d’intensité, de courses. Des dernières passes, des derniers choix, n’ont pas été justes."

L' ASSE va vite devoir se relancer en Ligue 2, eux qui ne pourront plus espérer un beau parcours en coupe de France. Du côté des supporters, la grogne ne cesse de monter concernant les dirigeants, jugés responsables de cette situation. C'est aussi ce que pense Claude Puel, ancien coach des Verts, qui a fortement critiqué ses anciens dirigeants récemment.