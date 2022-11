PSG Mercato : La venue d'un défenseur français se complique

Publié par Thomas le 02 novembre 2022 à 16:18

En quête d'un défenseur central pour cet hiver, le PSG s'est rapproché d'un espoir français. Mais sa venue dans la capitale se complique.

PSG Mercato : Evan Ndicka se montre gourmand avec Paris

Auteur d’un début de saison sensationnel, le Paris Saint-Germain souhaite se montrer ambitieux lors du prochain marché des transferts. Si les résultats sont satisfaisants depuis l’intronisation de Christophe Galtier, le club de la capitale garde toutefois des regrets concernant son dernier recrutement et souhaite rapidement gommer les erreurs commises l’été dernier.

Secteur le moins fourni de l’effectif, la défense centrale est vouée à connaître des modifications en janvier et plusieurs pistes sont étudiées. Si Milan Skriniar reste toujours l’objectif premier de Luis Campos, le board du PSG cible également des profils francophones prometteurs et souhaiterait enrôler Evan Ndicka.

Le défenseur de l’Eintracht Francfort réalise un début de saison très convaincant en Allemagne et attire de plus en plus de monde sur le marché. Si l’ OM fait partie des courtisans au joueur, c’est bien le Paris SG qui se montre le plus entreprenant dans cette opération. Mais alors que la direction parisienne avait entamé des discussions avec l’entourage de l'ancien auxerrois, le dossier aurait pris du plomb dans l’aile ces derniers jours. À en croire Bild, le PSG aurait été refroidi par les demandes financières d’Evan Ndicka qui aurait souhaité 20 millions d’euros de commission et prime à la signature. Si l’idée d’un transfert gratuit l’été prochain était à l'étude par la direction francilienne, sa venue serait désormais en stand-by.

PSG Mercato : Mohamed Simakan confirme les avances parisiennes

Autre profil ciblé ces derniers mois par la cellule de recrutement du Paris SG, Mohamed Simakan est revenu sur son été agité, où il était proche de rallier les Rouge et Bleu. S’il confirme l’intérêt du Paris Saint-Germain à son égard, le défenseur du RB Leipzig indique que son objectif était alors de s’inscrire dans la durée en Allemagne raison pour laquelle aucun départ n’avait été acté.

« Luis Campos a parlé avec mes agents, c’est vrai. Le PSG était intéressé. Mais la stabilité est importante pour moi. On a pris une décision commune avec les dirigeants, celle de rester au RB Leipzig », a déclaré Simakan au journal L’Équipe.