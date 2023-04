Publié par Timothée Jean le 13 avril 2023 à 08:49

Le défenseur de Francfort, Evan Ndicka, est une cible mercato de longue date de l’ OM, qui vient de recevoir une bonne nouvelle pour son transfert.

Et si l’Olympique de Marseille s’offrait un nouveau renfort défensif lors du prochain mercato estival ? Cette hypothèse se concrétise de plus en plus, d’autant plus qu’un joueur ciblé par les dirigeants de l' OM risque d'être disponible lors de la prochaine fenêtre de transfert. Il est question d’Evan Ndicka.

Le défenseur central de l’Eintracht Francfort est une cible de longue date des dirigeants phocéens, qui avaient tenté de le recruter lors du dernier mercato estival sans succès. En dépit des approches de l’Olympique de Marseille, le joueur de 23 ans est finalement resté au sein du club allemand où il réalise une saison correcte.

Avec un bilan de 38 rencontres disputées, Evan Ndicka est l’un des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur Oliver Glasner cette saison. Pourtant, le Franco-Camerounais n’est pas certain de poursuivre son aventure chez les Aigles. Et pour cause, les négociations entamées avec les dirigeants de l’Eintracht Francfort pour le renouvellement de son contrat expirant en juin prochain n’ont pas abouti.

OM Mercato : Evan Ndicka ne prolongera pas à Francfort

Le journaliste italien Fabrizio Romano assure en effet que Evan Ndicka ne prolongera pas son contrat avec le club allemand. À l’instar de son coéquipier Daichi Kamada, il aurait, lui aussi, pris la résolution de faire ses valises à l’issue de la saison et aurait déjà informé sa direction concernant son choix.

Evan Ndicka devrait donc quitter gratuitement l’actuel 7e de Bundesliga en juillet prochain. Une occasion en or pour l’ OM, déjà cité sur les traces du défenseur français il y a quelques mois ? La direction marseillaise pourrait bien revenir à la charge pour sa signature en vue d’anticiper le prochain départ d’Éric Bailly.

Toutefois, l’ OM devra faire face à une rude concurrence sur cette piste défensive. D’autres clubs européens se seraient déjà positionnés pour boucler sa signature au plus vite.