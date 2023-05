Après avoir été poussé vers la sortie par l'OM, un défenseur prend sa revanche à Southampton. Il est désormais courtisé par Liverpool.

Il faisait partie de la longue liste d'indésirables à l'OM cet été. Duje Caleta-Car revit désormais à Southampton, en Premier League. Si son nouveau club a été officiellement relégué en Championship, le joueur a pu montrer son talent malgré la concurrence. Son bilan est pourtant faible en terme de matchs disputés : seulement 17 toutes compétitions confondues. L'explication est simple : Caleta-Car bataille avec de nombreux joueurs pour une place de titulaire (Bednarek, Lyanco, Salisu, Bella-Kotchap).

Trois entraîneurs se sont succédés chez les Saints, ce qui n'a pas facilité non plus les choses : Ralph Hasenhüttl, Nathan Jones puis Ruben Selles depuis février. Les trois n'ont pas été convaincus par une charnière en particulier, ce qui a donné des temps de jeu à peu près égaux pour tous les défenseurs centraux. Grâce à ses performances encourageantes, Duje Caleta-Car a en tout cas su se distinguer chez le relégable. Il devrait posséder d'un bon de sortie cet été selon Fichajes.

Liverpool coche le nom de Duje Caleta-Car

Les supporters phocéens resteront bouche bée. Parmi les potentiels prétendants de Duje Caleta-Car, se cacherait un cador de Premier League. Et pas n'importe lequel : il s'agirait de Liverpool selon le média Fichajes. Le club dirigé par Jürgen Klopp aurait coché son nom dans le but de créer de la concurrence en défense. D'autres cibles sont déjà étudiées dans ce secteur avec le milieu de terrain Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven), ou les tauliers Evan Ndicka (Eintracht Francfort) et Josko Gvardiol (RB Leipzig) d'après le site 90min.

Estimé à 10 millions d'euros d'après Fichajes, Duje Caleta-Car pourrait facilement être convaincu de rejoindre les Reds si leur intérêt se confirme. Toutefois, l'option de rester à Southampton pour faire remonter les Saints en Premier League n'est pas écartée. Pour rappel, le défenseur central croate n'a passé qu'une saison chez le dernier du championnat anglais. Cela faisait 11 ans que Southampton n'avait pas connu une relégation en deuxième division.