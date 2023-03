Publié par Thomas G. le 25 mars 2023 à 00:14

Bien décidé à recruter un défenseur cet été, les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient s'attacher les services d'Evan Ndicka.

Le FC Barcelone souhaite recruter un défenseur central cet été pour renforcer sa ligne défensive. Depuis le départ à la retraite de Gerard Piqué, Xavi réclame la venue d’un joueur capable d’évoluer en charnière centrale. La cellule de recrutement du Barça s’active depuis plusieurs semaines et deux joueurs ont suscité l’intérêt des Blaugranas.

Parmi eux, l’international espagnol Inigo Martinez et le défenseur de l’Eintracht Francfort Evan Ndicka, deux défenseurs qui sont en fin de contrat en juin prochain et qui pourraient rejoindre le FC Barcelone gratuitement cet été. Cette semaine, le dossier Evan Ndicka se serait accéléré suite à une nouvelle approche du Barça. Selon les informations du média allemand Sport1, le FC Barcelone se serait entretenu avec les agents d’Evan Ndicka. Les Blaugranas auraient annoncé aux représentants du joueur que le club n’entrerait pas dans une guerre de surenchère pour convaincre le défenseur français.

Evan Ndicka est un joueur très courtisé. En plus du FC Barcelone, le PSG et Arsenal auraient pris des renseignement sur sa situation. Les Blaugranas n’ont pas les moyens de concurrencer ces deux clubs, et leur objectif consiste à convaincre le défenseur de l’Eintracht Francfort en appuyant sur le projet sportif. À 23 ans, Evan Ndicka pourrait être ouvert à l'idée de rejoindre un grand club comme le Barça, dans le but de se rapprocher de l’Equipe de France.

Les Blaugranas pourraient profiter de la situation contractuelle d'Evan Ndicka pour réaliser un gros coup. Un an après le recrutement d’Andreas Christensen et de Franck Kessié, le club culé a de nouveau la possibilité de se renforcer sans indemnité de transfert. La direction du Barça estime qu’Evan Ndicka peut devenir l’un des meilleurs défenseur central du monde dans les années à venir. Reste à savoir si le FC Barcelone parviendra à trouver la bonne stratégie pour convaincre le défenseur formé à l’AJ Auxerre.