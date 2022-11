Mercato OM : Une vague de départs se précise à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 03 novembre 2022 à 05:38

La terrible élimination de l’ OM en Ligue des champions mardi soir face à Tottenham devrait précipiter le départ de plusieurs joueurs à Marseille.

Mercato OM : Pablo Longoria prépare un dégraissage cet hiver

Il n’y a pas eu de miracle pour l’ OM en Ligue des Champions. Virtuellement qualifié pour les 8es de finale à la mi-temps de son match contre Tottenham, l’Olympique de Marseille ne disputera aucune coupe d'Europe en février prochain. Le club phocéen, qui avait pourtant ouvert le score par Chancel Mbemba (45e+2), s’est finalement fait renverser en seconde période. Une seule contre-attaque en toute fin de rencontre a réduit à néant les espoirs marseillais. Les Marseillais s’inclinent (1-2) face aux Spurs et sont éliminés de toute compétition européenne.

Après cette terrible élimination, des questions sur pose déjà sur l’avenir de l’ OM. Outre les pertes financières de l’Olympique de Marseille, plusieurs départs pourraient être actés en interne. En effet, si la direction marseillaise comptait sur une qualification en C1 pour assurer une importante entrée d’argent, c’est raté ! Les dirigeants phocéens devront trouver d’autres solutions pour soulager les finances du club qui sont dans le rouge. Confronté à des difficultés économiques, l’ OM devra vendre. Foot Mercato indique en effet qu’il devrait avoir plusieurs départs en janvier prochain. Car la direction marseillaise envisage de se séparer de plusieurs éléments en cas d’offre intéressante. Reste à savoir connaitre l’identité des candidats au départ. Plusieurs noms sont déjà évoqués dans la cité phocéenne.

Gerson et Dimitri Payet poussés vers la sortie

Sans Coupe d'Europe, l’Olympique de Marseille dispose d'un effectif trop important quantitativement. De plus, il va falloir renflouer les caisses du club. À première vue, Gerson, qui traverse une situation délicate à l’ OM, est le premier joueur susceptible de s’en aller. Le milieu offensif est régulièrement laissé sur le banc de touche par Igor Tudor cette saison. Ce traitement est devenu insupportable pour le père et agent du joueur, Marcao, qui a récemment brandi la menace de retrouver un nouveau club pour son fils dès cet hiver. Gerson a donc de grandes chances de s’en aller dès l'ouverture du mercato hivernal, d’autant plus que plusieurs clubs britanniques et espagnols seraient ravis de le recruter.

Pour sa part, l’ OM espère sans doute toucher un joli chèque sur son probable départ. Mais d'autres joueurs devraient être sacrifiés. Le club devra notamment gérer le cas Dimitri Payet. Absent des plans de Tudor, qui préférait miser sur d’autres options pour animer son secteur offensif, le Réunionnais n’est pas certain de poursuivre son aventure à Marseille. L’Équipe révélait dernièrement que la direction marseillaise était plutôt ouverte à son départ en vue de réduire sa masse salariale. Proche d’un transfert à Nice cet été, Bamba Dieng figure lui aussi sur cette liste de potentiels partants, au côté de son compatriote Pape Gueye. D’autres ventes inattendues pourraient également avoir lieu. L’hiver risque donc d’être très agité à l’ OM, qui s’activerait en coulisse pour réaliser un grand ménage en interne.