OM Mercato : Le transfert d'une star est imminent à Marseille !

Désireux d'offrir un souffle nouveau à son effectif, l' OM va se séparer cet hiver d'un des cadres de son effectif, mis de côté par Igor Tudor.

Arrivé dans l’urgence pour pallier au départ surprise de Jorge Sampaoli cet été, le Croate Igor Tudor n’a pas laissé indifférent l’effectif de l’Olympique de Marseille. Si sa rigueur et son tempérament ont plutôt convaincu les observateurs, le coach n’a pas fait que des heureux au sein de son vestiaire. Dès les premières rencontres de Ligue 1, le technicien olympien a opéré des choix forts dans son onze de départ, n’hésitant pas à mettre de côté certaines figures du club comme Dimitri Payet, ou des titulaires indiscutables la saison dernière comme le Brésilien Gerson. Et justement, si l’international français semble faire profil bas à l’ OM, la tendance serait bien différente pour son compère du milieu de terrain.

Titulaire pour la dernière fois le 8 octobre contre Ajaccio (défaite 1-2), Gerson connaît une passe bien délicate à Marseille, où son temps de jeu ne fait que se réduire match après match. Alors qu’une Coupe du Monde approche à grands pas, le joueur craint logiquement de perdre sa place dans la prochaine liste de Tite (prévue le 7 novembre) et songerait à un départ du club phocéen. Alors que de nombreuses rumeurs annonçaient un intérêt concret d’écuries italiennes et espagnoles pour le milieu brésilien, ce dernier a vu son père, annoncé son départ de l’ OM lors du prochain mercato.

Véritable star de l’effectif la saison dernière, Gerson n’est plus que l’ombre de lui-même depuis la venue de Tudor à Marseille. Si ce dernier se montre plutôt discret dans sa communication, son père ne mâche quant à lui pas ses mots concernant la situation préoccupante de son fils. Dans un entretien accordé à L’Equipe, Marcao s'en prend notamment à Igor Tudor.

Alors que le FC Séville de Jorge Sampaoli garde un œil attentif à sa situation, le père de Gerson confirme un départ imminent du joueur. Avec 0 minute dans les jambes depuis la défaite contre l’ACA, le natif de Belford Roxo veut à tout prix retrouver de la régularité, quitte à rebondir loin du Vélodrome.

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! »