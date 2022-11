FC Metz-ASSE : Une décision tombe, les supporters s'insurgent !

Seulement 500 supporters de l' ASSE sont autorisés à se déplacer à Metz, lundi. La décision du préfet de la Moselle et ses raisons irritent le peuple vert.

Alors que les supporters de l’ ASSE s’étaient organisés pour être près de 1 500 à Metz lors du match de la 14e journée de Ligue 2, la préfecture de Moselle a pris un arrêté qui réduit leur nombre. Seulement 500 fans de l’AS Saint-Etienne sont ainsi admis dans le parcage visiteurs au stade Stade Saint-Symphorien, lundi à 20h45. Les autorités de Metz ont avancé des arguments jugés fantaisistes.

Selon le préfet « il est fortement envisageable que les ultras du FC Metz et les supporters de Saint-Étienne adoptent un comportement vindicatif en cas de défaite de leur équipe ou de provocations verbales par les supporters adverses ; et qu'un envahissement de terrain n’est pas exclu. » L'autorité mosellane « considère aussi que le risque de trouble grave à l’ordre public est avéré et que cette rencontre est classée à risque de niveau 3 par la Division National de la Lutte contre l’hooliganisme ».

Des raisons que les supporters de l' ASSE estiment non acceptables. Ces derniers sont même en colère quand Monsieur Laurent Touvet laisse croire que « la présence de personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de l'AS Saint-Étienne ou se comportant comme tel, comporte des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ». Et leur réponse ne s’est pas fait attendre. « Plus grave encore, le dernier ‘’considérant’ est tout simplement stigmatisant et discriminant envers les supporters stéphanois », ont-ils martelé sur le site internet EVECT.