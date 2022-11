PSG : Après la Juve, Galtier exprime un souhait fort pour les 8es

Publié par JEAN-LUC D le 03 novembre 2022 à 19:09

2e du groupe H, le PSG va tomber sur du très lourd en 8es de finale. Christophe Galtier a sa petite idée sur l’adversaire qu’il aimerait affronter.

PSG : Galtier aimerait bien croiser Osimhen en Ligue des Champions

En attendant de connaître le verdict du tirage au sort prévu lundi prochain, à 12h, les spéculations vont déjà bon train concernant les affiches à venir des 8es de finale de la Ligue des Champions 2022-2023. Malgré sa victoire face à la Juventus (1-2), le club de la capitale ne sera pas tête de série pour le prochain tour de la Coupe aux grandes oreilles, notamment en raison d’un nombre de buts inscrits à l’extérieur inférieur à ceux du Benfica. 2e de son groupe, le Paris SG a donc de grandes chances d’affronter une équipe redoutable en 8es de finale, notamment le Bayern Munich, Manchester City, le Real Madrid, le SSC Naples, Chelsea, Tottenham et le FC Porto.

Mais en attendant le tirage au sort, Christophe Galtier aimerait bien retrouver son ancien attaquant à Lille, Victor Osimhen, donc le Napoli. Dans des propos accordés à RMC Sport, l’entraîneur parisien a déclaré : « Pas de préférence, ce sont de grandes équipes. On peut penser aussi que les premiers auront envie de nous éviter. Mais bon, si on rencontre Naples, je retrouverai Victor Osimhen. Je serai très content de le revoir. » Et le technicien français pourrait bien être servi.

Les adversaires les plus probables du PSG pour les 8es de finale

En effet, selon le mathématicien français Julien Guyon, le Paris Saint-Germain aurait de fortes chances de tomber sur le Bayern Munich et le SSC Naples en 8es de finale de la Ligue des Champions. Selon le statisticien, le collectif de Christophe Galtier a 18,111 % de chance de tirer le Champion d’Allemagne, 17,028 % pour le SSC Naples, Manchester City (14,190 %), Tottenham (14,190 %), Chelsea (13,932 %), le Real Madrid (11,352 %) et le FC Porto (11,197 %).