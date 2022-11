RC Strasbourg : Julien Stéphan prévient sa défense avant l'AC Ajaccio

En conférence de presse hier, l'entraîneur du RC Strasbourg, Julien Stéphan, a évoqué les gros problèmes défensifs du RCSA.

Devant la presse pour évoquer la rencontre importante du RC Strasbourg en Corse face à l'ACA, l'entraîneur du RCSA est revenu sur la performance de ses joueurs lors des dernières rencontres, notamment à Toulouse (2-2) et face à l'OM le week-end dernier à la Meinau (2-2) et a également tenu à faire passer un message à sa défense.

"On a eu beaucoup de difficultés à marquer des buts pour différentes raisons sur les premiers matchs de championnat, là, on a mis deux fois deux buts, c'est bien certes, mais il faut continuer à en marquer encore si on veut gagner des matchs, et il faudra être plus costaud défensivement."