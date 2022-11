RC Strasbourg : Ludovic Ajorque savoure son retour

Écarté des terrains pendant plusieurs semaines avec le RC Strasbourg, Ludovic Ajorque est enfin de retour à la compétition avec le RCSA.

Blessé au niveau du thorax lors du match opposant le RC Strasbourg au Clermont Foot, Ludovic Ajorque a manqué cinq rencontres avant de pouvoir faire son grand retour face à l'OM le week-end dernier. Une période compliquée pour lui mais qui, heureusement, semble désormais derrière lui, tandis que l'attaquant du RCSA a pu fouler à nouveau la pelouse. Présent en conférence de presse d'avant-match, il s'est exprimé sur son retour en Ligue 1.

"Je suis vraiment très content, ça faisait un petit moment, 7 semaines je crois. Très content d’être enfin de retour et d’être avec le groupe. J’avais envie de jouer au foot, tout simplement, et aider le plus possible mes coéquipiers. C’est vrai qu’on était dans une situation un peu difficile pendant ce match. Je voulais juste ramener mon envie et faire en sorte d’aider mes coéquipiers."