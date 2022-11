Stade Rennais : Le SRFC reçoit une mauvaise nouvelle pour un taulier

Publié par Enzo Vidy le 04 novembre 2022 à 16:37

Sorti à la 56e minute hier soir pour une douleur à la cuisse, un taulier du Stade Rennais en sait plus sur la gravité de sa blessure.

Stade Rennais : Martin Terrier absent 10 à 15 jours

C'était à craindre au vu des images hier soir. Touché à l'arrière de la cuisse lors du match face à Larnaca en Ligue Europa hier soir (1-1), Martin Terrier souffre d'une petite lésion à l'ischio-jambier, d'après les informations de France Bleu Armorique, qui évoque une indisponibilité de 10 à 15 jours.

Si cette absence est une bien mauvaise nouvelle pour Bruno Genesio, elle l'est également pour le joueur qui pouvait peut-être prétendre à une place en Equipe de France, dont la liste sera dévoilée le 9 novembre prochain. Même si rien n'est acté concernant la présence de l'attaquant rennais au Qatar, cela paraît bien compromis étant donné que Didier Deschamps ne veut absolument pas sélectionner des joueurs en manque de rythme ou revenant de blessure. En attendant, les hommes de Bruno Genesio devront faire sans leur attaquant fétiche pour le périlleux déplacement à Lille dimanche prochain, et peut-être pour la réception de Toulouse le 12 novembre au Roazhon Park.

Stade Rennais : Qui pour remplacer Martin Terrier dans le onze de Genesio ?

C'est la grande question que doivent se poser beaucoup de supporters Rouge et Noir. Depuis le début de saison, les Rennais sont assez dépendants de leur attaquant qui comptabilise déjà 8 buts et 3 passes décisives en 13 matchs de Ligue 1, et il est relativement difficile de le remplacer. Si Kamaldeen Sulemana pourrait prétendre à pouvoir le faire, ce dernier n'est pas au top de sa forme, et a réalisé une entrée catastrophique en Turquie la semaine dernière en étant fautif sur le but égalisateur du Fenerbahçe à quelques minutes de la fin.

Reste à savoir ce que va décider Bruno Genesio pour palier cette absence de poids dans les rangs Rouge et Noir, et le temps presse, car le match face au LOSC arrive dans deux jours déjà, et ce sera loin d'être une formalité pour la formation du Stade Rennais.