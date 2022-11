Clermont Foot : Encore une marge de progression pour le CF63

Le Clermont Foot affronte le Montpellier HSC dimanche. Après un match plutôt satisfaisant contre le FC Nantes, Pascal Gastien veut faire encore mieux.

Pour sa deuxième saison dans l'élite du football français, le Clermont Foot réalise un bon début d'exercice. Actuellement 9e de Ligue 1 avec 8 points d'avance sur la zone rouge, les hommes de Pascal Gastien sont bien partis dans la lutte pour le maintien. Cependant, pour le coach du CF63, son équipe a encore une belle marge de progression et doit encore progresser pour assurer le maintien au plus vite dans cette saison, comme il l'explique avant le match contre Montpellier.

"Je pense qu’on est capables de faire encore mieux que ce qu’on a fait à Nantes, même si on a fait un bon match. Je pense vraiment qu’on est capables d’être plus réguliers déjà à l’intérieur du match. Et on est capable d’être plus efficaces aussi. On a encore une marge de progression et il faut qu’on soit sur cette idée-là. Avoir l’envie de progresser."