ASSE : Trois absents dans le groupe de Saint-Étienne à Metz, la compo

Publié par ALEXIS le 05 novembre 2022 à 16:07

C’est confirmé, l’ ASSE sera privée de 3 joueurs titulaires lors du match contre Metz, lundi, en Moselle. Batlles va devoir réfléchir pour faire sa compo.

ASSE : Briançon, Monconduit et Gauthier forfaits contre le FC Metz

Incertains pour le match de la 14e journée de Ligue 1 contre le FC Metz, trois joueurs de l’ ASSE sont désormais déclarés indisponibles par l’entraineur des Verts. Laurent Batlles a confirmé leur absence pendant la conférence de presse d’avant-match, ce samedi : « Malheureusement nous avons des absents ! On est assez nombreux avec les jeunes, mais des joueurs importants de l’effectif ne seront pas là pour Metz. »

« Anthony Briançon a repris la course, mais c’est trop juste. Il voulait peut-être tenter de faire un peu plus demain, mais le médical, vu des images, il ne faut pas prendre de risque sur le match de Metz et attendre Rodez AF (13 novembre) », a-t-il expliqué.

En plus du défenseur central et capitaine de l’AS Saint-Étienne, Thomas Monconduit (milieu défensif) et Antoine Gauthier (milieu de terrain) manquent à l’appel pour le déplacement en Moselle.

« Thomas ne sera pas là sur les deux prochains matchs, il a un problème au mollet. Antoine est toujours absent, il a un souci au niveau de sa vertèbre et doit donc rester au repos. Je lui ai demandé de rentrer chez lui pour s’évader. C’est un peu difficile pour lui de vivre ça », a justifié l’entraineur de l’ ASSE,

Cafaro et Abdoulaye Bakayoko de retour

Cependant, Laurent Batlles peut compter sur le retour de Mathieu Cafaro (milieu offensif) et d'Abdoulaye Bakayoko (arrière central). Sortis sur blessure à Sochaux le 10 octobre dernier, ils sont aptes à rejouer, après avoir manqué trois matchs des Verts. Quant à Aïmen Moueffek, malade (grosse gastro) toute la semaine, il est incertain. « On verra », a glissé le coach des Stéphanois concernant le polyvalent milieu de terrain formé à Saint-Étienne. À noter les retours de suspension du buteur Jean-Philippe Krasso et du jeune milieu de terrain Benjamin Bouachouri (21 ans).

La compo probable de l’ ASSE contre le FC Metz :

Gardien de but : Dreyer

Défenseurs : Giraudon, Pétrot, A. Bakayoko

Milieu de terrain : Bouachouri, Lobry, Pintor, Mouton, Cafaro

Attaquants : Krasso, Chambost