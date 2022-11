Clermont Foot : Khaoui ne se remet pas de son penalty

Publié par Jules le 07 novembre 2022 à 14:30

Tenu en échec par Montpellier sur sa pelouse dans un match à sa portée, le Clermont Foot a manqué l'occasion de prendre des points contre le MHSC.

Clermont Foot : Saîf-Eddine Khaoui ne comprend pas son penalty

Au stade Gabriel Montpied ce dimanche, le Clermont Foot aurait largement pu s'imposer face à un Montpellier HSC en méforme ces dernières semaines. Au final, les hommes de Pascal Gastien n'auront pas pu faire mieux qu'un match nul. Une histoire de penalty qui empêche le CF63 de grimper un peu plus au classement de Ligue 1.

Saîf-Eddine Khaoui, milieu offensif du Clermont Foot, a notamment concédé un penalty. Une décision arbitrale que le Tunisien a beaucoup de mal à comprendre. "Je ne peux pas être en l'air et avoir les mains dans le dos, peste Khaoui. Je suis en mouvement et je ne vois pas le ballon. Mais l'arbitre dit que je contrôle le ballon, qu'il rebondit et qu'il tape ma main après. C'est son interprétation, mais au-delà de ça, je pense qu'il ne fait pas un bon match. C'est comme ça."

Une histoire de penaltys à Montpied

Trois penaltys est un résultat qui ne reflète pas la physionomie du match. Voici comment on pourrait résumer la rencontre d'hier entre le Clermont Foot et le Montpellier HSC. En effet, en tout début de match, Téji Savanier obtient et marque un penalty. Plus tard durant la première mi-temps, Komnen Andric manque un penalty qui aurait pu permettre aux Clermontois d'égaliser. Le Serbe se rattrape en inscrivant le but de l'égalisation un peu plus tard. À la 78e minute, c'est Grejohn Kyei qui a l'occasion de donner l'avantage à Clermont, toujours sur penalty. Encore raté. Une première depuis 2018 en Ligue 1.

Au final, le Clermont Foot peut avoir des regrets sur ce match tant les joueurs de Pascal Gastien étaient au-dessus dans les débats. Un manque d'efficacité qui coute des points au CF63 comme l'expliquait déjà le coach auvergnat avant la rencontre face au MHSC. Avec 7 tirs cadrés contre 3, le club auvergnat méritait sans doute mieux que le point du match nul.