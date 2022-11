Mercato OM : Une nouvelle signature confirmée à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 07 novembre 2022 à 23:43

Il n’y a plus de doute, l’ OM vient déboucler le transfert définitif d’Amine Harit. C’est la direction de Schalke 04, elle-même, qui l’évoque.

Désireux de renforcer son effectif, l’ OM est parvenu à boucler la signature d’une dizaine de recrues lors du dernier mercato. Néanmoins, beaucoup de ces renforts ont rejoint l’Olympique Marseille sous la forme d’un prêt. Et si certains d’entre eux doivent s’en aller à l’issue de la saison en cours, d’autres en revanche devront tout simplement poursuivre leur nouvelle aventure sous les couleurs marseillaises. C’est le cas notamment d'Amine Harit qui semble s’épanouir en Ligue 1 cette saison. Prêté pour une saison à l’ OM, le milieu offensif marocain ne retournera pas à Schalke 04 en juin prochain. Et pour cause, le joueur de 25 ans fait désormais partie intégrante de l’effectif marseillais.

L’ OM devra verser 5 millions d’euros à Schalke 04 pour Amine Harit

Après avoir disputé son 15e match de la saison avec Marseille lors de la victoire face à l’ OL (1-0) dimanche soir, Amine Harit a en effet vu son option d’achat devenir obligatoire. En atteignant ce nombre de rencontres disputées, le jeune milieu offensif est définitivement transféré à l’OM, comme convenu dans l’accord passé avec Schalke 04. D’ailleurs, cette nouvelle a été confirmée par le directeur sportif du club allemand, Peter Knäbel. « C'est une bonne nouvelle. Je suis content qu'il ait joué les matchs si rapidement et qu'il ait montré qu'il était un joueur de LDC. Cela nous enlève nos soucis et nous donne un peu plus de marge de manoeuvre. Néanmoins, il ne pleut pas d'argent pour nous », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par WAZ.

Revenu à l’Olympique de Marseille dans les derniers instants du mercato estival, Amine Harit a été très performant dans le système de jeu mis en place par l’entraîneur Igor Tudor, qui lui demande de jouer extrêmement haut sur le terrain. Il a visiblement pris la place de Dimitri Payet, le capitaine du club, relégué sur le banc de touche. Pour finaliser ce deal, la direction de l’ OM devrait verser environ 5 millions d’euros à Schalke 04. L’officialisation de son transfert définitif à Marseille ne saurait tarder.