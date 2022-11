ASSE : Une statistique alarmante pour Saint-Etienne après Metz

Publié par ALEXIS le 08 novembre 2022 à 12:45

Battue par le FC Metz (3-2), lundi, l’ ASSE est au plus mal en Ligue 2. Une statistique des Verts est même alarmante pour la suite de la saison.

Plus rien ne va à l’ ASSE ! Malgré les changements opérés par Laurent Batlles, son équipe ne prend pas de points. Alors que les supporters stéphanois espéraient une victoire de leur équipe à Metz, afin d’enclencher une série positive après la victoire à Amiens (1-0), les Verts ont coulé au stade Saint-Symphorien en Moselle. Ils ont perdu le match en clôture de la 14e journée du championnat par 3 buts à 2.

L' ASSE possède la pire défense de Ligue 2

Conséquence ? L’AS Saint-Etienne reste à la 19e place avec le même nombre de points (11) que la lanterne rouge, le Chamois Niortais. À un match de la trêve avant la Coupe du Monde, les Stéphanois sont donc relégables en National. Plus inquiétant, ils possèdent désormais la pire défense du championnat, soit 26 buts encaissés en seulement 14 journées. Un chiffre alarmant pour l’ ASSE dans la lutte pour le maintien en Ligue 2.

Laurent Batlles a mis en cause l’état d’esprit de son équipe après la défaite face au FC Metz. Il a tiré la sonnette d’alarme avant le match de la 15e journée, contre Rodez, au stade Geoffroy-Guichard, samedi à 15h. « On a manqué de combativité, il faut un autre état d'esprit. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir vu tout ce que je vois de positif à l’entrainement la semaine ou ce que j’ai vu sur certains matchs. On n’a pas de constance, on a l’impression de subir et ce n’est pas ce qu’il faut », a-t-il déclaré, amer. Parlant de Rodez, le club de l’Aveyron a éliminé l’ ASSE, dès le 7e tour de Coupe de France, il y a une dizaine de jours.