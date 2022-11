ASSE : Des indices sur le mercato de Saint-Etienne cet hiver

Publié par ALEXIS le 08 novembre 2022 à 16:45

Le mercato hivernal de l’ ASSE s’annonce mouvementé. Le club a besoin de se renforcer, vu son début de saison raté. Le nombre de recrues serait déjà arrêté.

Reléguée en Ligue 2 en mai dernier, l’ ASSE ne se porte pas bien en division inférieure. L’équipe stéphanoise continue sur sa fin de saison dernière catastrophique. Après 14 journées de championnat, l’AS Saint-Etienne est dans la zone de relégation en National, précisément à la 19e place avec 11 points.

La direction des Verts est montée au créneau pour tirer la sonnette d’alarme en octobre dernier, après une série négative de 4 matchs sans victoires, soit 3 défaites et un nul. Puis, il y a eu le sursaut d’orgueil de l’équipe stéphanoise, avec une précieuse victoire contre Amiens SC (0-1) au stade de la Licorne. Mais, l’ ASSE est retombée dans ses travers, ensuite. Elle a été éliminée de la Coupe de France au 7e tour par Rodez (club de Ligue 2) et s’est inclinée devant le FC Metz (3-2) en Moselle, ce lundi en championnat.

Une 6e défaite en championnat qui a soulevé la colère de Laurent Batlles. Le nouvel entraîneur a encore tapé du poing sur la table pour recadrer son équipe, à l’issue du match de la 14e journée. « Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau tout simplement ! Dans l’investissement, le duel et le comportement […]. Il faut un autre état d'esprit. On n’a pas de constance, je suis vraiment déçu », a-t-il martelé.

ASSE Mercato : 4 à 5 joueurs en renfort à Saint-Etienne en janvier

Des propos qui ne manquent pas de rappeler l'importance du mercato hivernal dans le Forez. L’ ASSE doit en effet se renforcer en janvier, comme l’avait annoncé Loïc Perrin, en pointant la défaillance au niveau des joueurs de couloir. « Il y a des postes, notamment les pistons, où on n’a pas assez de solutions performantes. On cherchera aussi à renforcer l’équipe offensivement. On a vu que sans Jean-Philippe Krasso, c’était plus difficile. »

D’après les informations de Peuple Vert, les arrivées de 4 à 5 joueurs seraient souhaitées par Laurent Batlles. Mais pour faire la place à de nouveaux joueurs, il faut acter des départs. La source indique les départs de « Charles Abi ou encore Saïdou Sow sont envisageables, tout comme Mickaël Nadé, voire même Étienne Green ».

Selon le média spécialisé, le coordinateur sportif de l’ ASSE travaille aussi au renforcement de la cellule recrutement. « Loïc Perrin, qui a visité il y a peu le club de l'AZ Alkmaar (Pays-Bas), aurait pris conscience de l'importance de consolider la cellule de recrutement. Le club néerlandais accueille à ce jour 7 scouts et 2 analystes des données. Ainsi, ce sont deux scouts (dont l'identité n'a pas filtré actuellement) et un spécialiste de l'analyse des données qui ont dernièrement rejoint l' ASSE », a indiqué le média.