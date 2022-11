Mercato PSG : Étonnantes confessions sur un deal de Luis Campos !

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2022 à 20:15

Luis Campos a attiré le jeune attaquant Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims. Le président du club rémois a dévoilé les contours du deal avec le PSG.

Fortement pressenti à Newcastle United, qui s’était déjà mis d’accord avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike a finalement préféré rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Alors que le club anglais était prêt à signer un chèque de 45 millions d’euros pour s’offrir les services de l’attaquant de 20 ans, Luis Campos est parvenu à l’attirer au PSG dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat fixée à moins de 40 millions d’euros. Interrogé sur les antennes de RMC Sport, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, est revenu sur les coulisses de ce deal surprenant avec le Champion de France en titre.

Mercato PSG : Le coup de main de Caillot pour le transfert d’Ekitike

Révélation de la saison dernière, Hugo Ekitike a quitté le Stade de Reims pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain durant l’été. Sur les ondes du média francilien, Jean-Pierre Caillot a avoué avoir accepté le prêt avec obligation d’achat pour faciliter la tâche au Paris SG déjà menacé par le Fair-Play Financier.

« On vient de faire notre dixième exercice positif, ce qui dans le football n'est pas très courant. Comme on était déjà assez bien engagés cette année, cela nous arrangeait de faire ce montage. Et cela arrangeait, comme vous savez qu'il y a le fair-play financier, le Paris Saint-Germain de faire un prêt avec option d'achat obligatoire. Ce qui est exactement le cas de ce montage », a expliqué l’homme d’affaires français.

En clair, tout le monde sort gagnant dans cette opération : le SDR se garantit une manne financière pour le prochain exercice et le PSG s’évite de mettre davantage en danger ses finances sous surveillance des instances financières de l’UEFA.