FC Nantes Mercato : Le grand attaquant rêvé du FCN à la Beaujoire

Publié par ALEXIS le 09 novembre 2022 à 15:23

Un grand attaquant, dont la direction du FC Nantes rêve, sera bel et bien à la Beaujoire. Il est attendu impatiemment par les supporters du FCN.

Le FC Nantes a tenté en vain de récupérer Arkadiusz Milik lors du dernier mercato estival. Indésirable à l’OM et poussé vers la sortie, l’avant-centre intéressait Waldemar Kita et Antoine Kombouaré cet été. Il a finalement rejoint la Juventus en Serie A où il avait déjà évolué sous le maillot de Naples SSC, mais sous la forme d’un prêt. Toutefois, les dirigeants du FCN et les supporters accueilleront bel et bien l’attaquant de 28 ans au stade de la Beaujoire.

Il sera dans l’antre des Canaris à l’occasion du match retour des 16es de finale de la Ligue Europa, le 23 février 2023. Il débarquera à la Beaujoire avec l’équipe de la Juventus, club dont a hérité le FC Nantes lors du tirage au sort de la Ligue Europa cette semaine. Une semaine plus tôt, les Nantais rencontreront Arkadiusz Milik, mais cette fois à Turin.

FC Nantes : Les Kita rêvent d'Arkadiusz Milik au FCN

L’intérêt des dirigeants du FCN pour le Polonais cet été était bien réel. Waldemar Kita avait ouvertement affiché son désir de le recruter pour renforcer son équipe engagée en coupe d’Europe. « Non, absolument pas un coup de com’ ! C’est un buteur, un très bon joueur et à ce titre, il nous intéresse. Mais avant toute chose, nous devons parler avec le club (l’OM, ndlr). C’est une idée… »

Après son père, Franck Kita, directeur général délégué du FC Nantes, avait confirmé cette tendance. « Mais qui n’aime pas Arkadiusz Milik ? Tout le monde aime Milik. C’est un super joueur. » En attendant le mercato estival 2023 et une possible offensive nantaise pour le joueur indésirable à Marseille, les Kita vont se contenter de la double confrontation avec leur grand attaquant rêvé.