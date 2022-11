ASSE Mercato : De gros transferts annoncés à l'AS Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 09 novembre 2022 à 21:09

L’ ASSE est impatiente que s’ouvre le mercato d’hiver, afin de se renforcer. La direction stéphanoise et Batlles auraient ciblé les joueurs sur le départ.

Avant-dernière (19e) de Ligue 2 après 14 journées de championnat, l’ ASSE va se renforcer en janvier 2023, afin de tenter de se maintenir en Ligue 2. La direction du club ligérien a déjà pris les dispositions dans ce sens. Loïc Perrin est à la tache depuis quelques semaines. Mardi, Peuple Vert a appris qu’il a renforcé la cellule recrutement de l’AS Saint-Étienne. Deux scouts et un spécialiste de l'analyse des données ont rejoint les Verts, à en croire la source.

En interne, le coordinateur sportif de l’ ASSE et le staff technique des Stéphanois auraient coché des noms de joueurs concernés par les départs. En Plus de Charles Abi (attaquant), Étienne Green (gardien de but), Saïdou Sow ou encore Mickaël Nadé (défenseurs centraux), l’Insider Mohamed Toubache-Ter cite Yvann Maçon, Sergi Palencia (arrières droits) et Gabriel Silva (arrière gauche). Le contrat des deux derniers arrive à expiration en juin 2023 et ils sont sur le marché.

L' ASSE, pire défense de Ligue 2 !

Tous ces joueurs ne rentreraient plus dans les plans de Laurent Batlles, vu leur première moitié de saison non convaincante. L’entraineur des Verts cherche évidemment des défenseurs en priorité. Anthony Briançon (capitaine), Jimmy Giraudon, Abdoulaye Bakayoko et Léo Petrot ne sont pas exempts de tout reproche, vu la statistique alarmante de l’équipe de Batlles. L’ ASSE possède en effet la pire défense du championnat, avec 26 buts concédés en 14 matchs disputés.

Loïc Perrin avait annoncé la couleur sur le mercato, en pointant les difficultés des joueurs de couloirs : « il y a des postes, notamment les pistons, où on n’a pas assez de solutions performantes ». Les Verts cherchent aussi à se renforcer offensivement, car ils ont souffert en l’absence de Jean-Philippe Krasso, suspendu trois matchs de suite. Quatre à cinq joueurs devraient renforcer Sainté à l'hiver. En fonction des départs, le nombre d'arrivées pourrait être plus élevé.