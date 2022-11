FC Metz - ASSE : La compo avec un important retour en attaque

Publié par Ange A. le 07 novembre 2022 à 06:48

L’ ASSE dispose d’un renfort de taille pour son déplacement ce lundi sur la pelouse du FC Metz lors de la 15e journée de Ligue 2.

ASSE : Un important retour chez les Verts contre Metz

Après son court succès contre Amiens lors de la dernière journée, l’AS Saint-Étienne va tenter d’enchaîner ce lundi. L’ ASSE se déplace sur la pelouse de Saint-Symphorien pour défier le FC Metz. Comme les Verts, les Grenats évoluent en Ligue 2 cette saison après leur relégation lors du précédent exercice. La rencontre entre ces deux anciens pensionnaires de l’élite compte pour la 15e journée du championnat. Saint-Étienne pointe à la 19e place au classement avant cette rencontre. Metz est 13e du championnat avant de recevoir le club ligérien. Lequel enregistre un important retour pour cette confrontation. Absent lors des trois dernières sorties des Verts, Jean-Philippe Krasso va reprendre sa place contre le club mosellan.

Krasso de retour à Saint-Étienne

Jean-Philippe Krasso est l’homme fort de l’AS Saint-Étienne cette saison. L’attaquant ivoirien compte huit réalisations et trois passes décisives sur l’exercice en cours. Expulsé contre le FC Sochaux lors de la 11e journée, le buteur stéphanois avait écopé de quatre matchs de suspension, dont un avec sursis. Outre le retour de Krasso, Laurent Batlles enregistre également celui de Benjamin Bouchouari. Le milieu marocain était suspendu pour le dernier match de l’ ASSE en raison d’accumulation de cartons.

Dans les cages, le technicien stéphanois va conforter Matthieu Dreyer. Pétrot, Giraudon et Bakayoko vont composer la défense des Verts. Pour son retour, Bouchouari sera associé à Louis Mouton et Victor Lobry au milieu. Lenny Pintor et Yvann Maçon devraient animer les couloirs. Jean-Philippe Krasso et Ibrahima Wadji devraient constituer la paire d’attaque de Saint- Étienne.

La compo probable de Saint-Étienne à Metz

Gardien : Dreyer

Défenseurs : Pétrot, Giraudon, Bakayoko

Milieux : Pintor, Bouchouari, Mouton, Lobry, Maçon

Attaquants : Krasso, Wadji.