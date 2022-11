ASSE : Terrible coup dur pour une recrue de Saint-Etienne

Publié par Thomas le 10 novembre 2022 à 10:48

Dans cette dernière ligne droite avant la Coupe du Monde, l' ASSE a appris une bien mauvaise nouvelle concernant l'une de ses recrues.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent du côté de l’AS Saint-Etienne. En grandes difficultés en championnat (19e au classement après 14 journées), le club ligérien a appris ce jeudi la suspension de l’un de ses cadres en défense centrale. Sanctionné pour avoir reçu un troisième carton jaune en l’espace de 6 rencontres, la recrue estivale Jimmy Giraudon ne disputera pas le match d’après Coupe du Monde contre Annecy (14e de Ligue 2) le 26 décembre prochain. Si le joueur était sous le coup d’une suspension, la tendance s’est confirmée hier soir lors de la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Pour rappel, le défenseur de l’ ASSE a cette saison disputé 12 rencontres avec les Verts en Ligue 2 BKT, pour 6 cartons jaunes reçus. L’ancien joueur de l’ESTAC devrait ainsi faire son retour après Noël contre le SM Caen (30 décembre). En attendant, il devrait être titularisé contre Rodez lors de la prochaine journée, samedi, juste avant le Mondial.

ASSE : Le communiqué de la Ligue 2

Dans le communiqué de la Ligue, on apprend que d’autres joueurs et techniciens de certains clubs de Ligue 2 ont également écopé d’une sanction qui sera effective à partir du 15 novembre. Outre Jimmy Giraudon, le milieu des Girondins de Bordeaux, Fransergio, a lui aussi été sanctionné, cette fois-ci de deux matches de suspension pour un mauvais comportement contre le SC Bastia le 17 octobre. Antoine Helterin, préparateur physique du Dijon FCO a quant à lui écopé de 2 matches de suspension sur un banc de touche. Les joueurs suivants : Ismaïl Aaneba (FC Sochaux-Montbéliard), Nasser Djiga (Nîmes Olympique), Ali El Abdi (SM Caen), Kylian Kaiboue (SC Bastia), Vital Nsimba (FC Girondins de Bordeaux) et Romain Thomas (SM Caen) ont également reçu un match de suspension.