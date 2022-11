Stade Rennais : Un grand retour et une incertitude contre le TFC

Publié par Enzo Vidy le 10 novembre 2022 à 15:39

À deux jours du dernier match du Stade Rennais face à Toulouse, Bruno Genesio est revenu sur l'état de son groupe pour cette rencontre.

Stade Rennais : Sulemana apte, Martin Terrier incertain

En conférence de presse cette après-midi, Bruno Genesio a fait un point sur l'état de santé des joueurs du SRFC avant d'affronter le Toulouse FC samedi soir au Roazhon Park. Le retour de Kamaldeen Sulemana a été annoncé par l'entraîneur Rouge et Noir, en revanche, le doute est toujours présent concernant Martin Terrier. En effet, Bruno Genesio n'a pas encore pris de décision concernant la présence de son attaquant samedi soir. " Martin on ne sait pas, on verra demain, pour l’instant j’ai pas de réponses. Il a repris une prépa individuelle, mais il est encore trop tôt pour l'instant ", a indiqué le coach breton en conférence de presse. Pour le reste, rien à signaler d'après l'entraîneur rennais. Meling sera suspendu pour cette rencontre après son carton rouge reçu à Lille lors du match nul 1-1 au stade Pierre-Mauroy.

Stade Rennais : Martin Terrier veut rester positif

Interrogé sur la non-sélection de son attaquant pour la Coupe du Monde avec l'Équipe de France, Bruno Genesio a déclaré avoir eu une discussion avec son joueur à ce sujet. " Oui y a du monde devant, après ce n’est pas moi qui fais les choix, j’en ai parlé ce matin avec lui et il a fait preuve de beaucoup de lucidité, il reste déterminé à aller en sélection l’année prochaine. "

Une attitude plutôt positive donc de la part de Martin Terrier qui devrait revenir de blessure encore plus déterminé que jamais pour pouvoir espérer une première sélection l'année prochaine avec la bande à Didier Deschamps. En attendant, beaucoup de joueurs du SRFC iront au Mondial avec leurs sélections respectives, mais ils ne devraient pas être ménagés pour autant lors de la réception du Toulouse FC samedi soir au Roazhon Park.