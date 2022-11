PSG Mercato : Kylian Mbappé a tenté un gros coup pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 10 novembre 2022 à 18:09

Après avoir acté sa prolongation avec le PSG jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé a tenté de frapper un gros coup au milieu de terrain pour les Rouge et Bleu.

À la faveur d’une interview accordée à France Football, Aurélien Tchouameni est revenu sur son été agité, avec notamment son transfert fracassant au Real Madrid. Le milieu de terrain de 22 ans a avoué qu’avant de quitter l’AS Monaco, il aurait pu rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain sur l’insistance de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Malheureusement pour les Parisiens, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux avait d’ores et déjà fait son choix.

« À la fin de la saison surtout, car, lui aussi était en stand-by (départ au Real ou prolongation au PSG). C'était une discussion très cool avec Kylian. Il voulait savoir ce que je comptais faire. Je lui ai aussi demandé ce que lui comptait faire (...) Pendant la sélection de juin, où c'était acté qu'il allait rester, il me chambrait avec "Presko" (Presnel Kimpembe) : "Allez, faut que tu viennes aussi (au PSG) !" Mais mon choix était fait depuis longtemps. On rigolait par rapport à ça, mais... », a expliqué l’international français, fier et heureux d’avoir rejoint les Merengues.

PSG Mercato : Aurélien Tchouameni ne regrette pas son choix

Retenu par Didier Deschamps dans la liste de l’équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar, Aurélien Tchouameni va bientôt retrouver Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Pour autant, le natif de Rouen ne regrette pas du tout son choix d’avoir snobé le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Recruté par le Champion d’Europe en titre contre un chèque de 100 millions d’euros, bonus compris, Tchouameni assure même ne pas ressentir la pression du montant de son transfert.

« Non, je ne ressens pas cette pression. Dans ma tête, je suis construit pour ça. C'est ma destinée. Ça veut dire que j'ai travaillé, j'ai fait en sorte d'arriver ici. Maintenant que j'y suis, qu'est-ce que je fais ? Il faut que je gagne ma place de titulaire, que je sois performant, que je remporte des titres. Donc je ne suis pas là à regarder, à m'émerveiller... », lâche le coéquipier de Karim Benzema, qui a signé dans la Maison-Blanche jusqu’en juin 2028.