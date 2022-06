PSG Mercato : Flash ! Accord annoncé pour Aurélien Tchouaméni !

Publié par JEAN-LUC D le 06 juin 2022 à 17:27

PSG Mercato : En ballottage entre le Paris SG et le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni va quitter l’AS Monaco. Un accord aurait été trouvé pour son transfert.

PSG Mercato : Échec et mat pour le Paris SG avec Aurélien Tchouaméni

Après plusieurs semaines de tractations et de rebondissements, le feuilleton Aurélien Tchouaméni semble toucher à sa fin. Sous contrat jusqu’en juin 2024 et disposant d’un bon de sortie pour cet été, le milieu de terrain de l’AS Monaco se dirigerait tout droit vers le Real Madrid. En effet, d’après les informations livrées ce lundi par le quotidien madrilène AS, le représentant de l’international français de 22 ans serait parvenu à un accord de principe avec Florentino Pérez en vue d’un transfert sans toutefois dévoilé les contours du deal entre les deux parties.

Jonathan Kebe, l’agent de Tchouaméni, aurait été séduit par l’offre du Paris Saint-Germain, beaucoup plus avantageuse que celle du Real Madrid, mais le choix de l’ancien joueur de Bordeaux serait de rejoindre l’effectif de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Il serait même déjà attendu dans la capitale espagnole pour signer officiellement son nouveau bail.

PSG Mercato : Aurélien Tchouaméni attendu à Madrid avant le 18 juin

Pour la presse espagnole, sauf revirement de situation, Aurélien Tchouaméni devrait échapper au Paris Saint-Germain. Malgré le pressing de Kylian Mbappé et la possibilité d’un contrat plus que juteux à Paris, le natif de Rouen aurait fait le choix d’aller poursuivre sa carrière loin de la Ligue 1. Alors que Philippe Clement a fixé la reprise de l’équipe monégasque pour le 18 juin, Tchouaméni pourrait rejoindre le Real Madrid avant cette date.

Une situation qui devrait pousser le Paris SG plus que jamais sur la piste Seko Fofana. Dans son édition du jour, le quotidien régional Le Parisien a annoncé que le milieu de terrain du RC Lens serait désormais érigé en priorité par les dirigeants parisiens pour renforcer l’entrejeu cet été. Son transfert pourrait se conclure pour 20 millions d’euros, selon la même source.