Barça Mercato : Depay pourrait rester en Liga, mais loin du FCB

Publié par Jules le 10 novembre 2022 à 19:09

L'histoire entre le Barça et Memphis Depay semble être bientôt terminée. L'attaquant pourrait néanmoins rester en Liga après son départ du FC Barcelone.

L'information tourne depuis plusieurs jours, Memphis Depay voudrait quitter le Barça le plus vite possible. Pour ce faire, les deux parties songeraient à rompre le contrat liant le joueur à son club actuel. Alors que son bail s'arrêtera à la fin de la saison, il pourrait finalement quitter le FC Barcelone plus rapidement que prévu. Les Blaugranas voudraient en effet se débarrasser de Depay lors du prochain mercato hivernal, une volonté plutôt partagée par l'ancien joueur lyonnais.

Alors que Memphis Depay jouit d'une belle réputation sur la scène espagnole et européenne, il ne devrait pas rencontrer trop de difficultés à retrouver une nouvelle équipe dans laquelle jouer après la fin de son aventure au Barça. En effet, ces derniers mois et depuis le début du dernier mercato estival, son nom a été associé à de nombreuses écuries européennes, notamment l'AS Roma, Liverpool ou encore Newcastle. Un nouveau prétendant se serait d'ailleurs ajouté à la longue liste des clubs intéressés.

Barça Mercato : Memphis Depay intéresse le FC Séville

Memphis Depay pourrait rester en Liga malgré son départ du FC Barcelone. En effet, le FC Séville, en grandes difficultés en championnat cette saison, verrait d'un bon oeil l'arrivée prochaine de l'attaquant du Barça, pour apporter un peu de profondeur et de qualité au secteur offensif sévillan. D'après Fichajes, le FC Séville attend simplement que la rupture de contrat entre les Blaugranas et le joueur soit actée avant de pouvoir passer à l'acte.

Toujours d'après le média en ligne, Jorge Sampaoli, nouvel entraineur du FC Séville, aurait validé la piste menant à l'attaquant du Barça pour venir étayer un peu son attaque. Actuels 17es de Liga, les Sévillans n'ont inscrit que 13 buts en 14 rencontres et sont au bord de la zone rouge. Du sang frais pourrait être nécessaire pour relancer le club qui traverse une crise de résultat.